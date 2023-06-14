LSM: на границе Латвии и России образовалась очередь из украинцев

На пункте пропуска «Виентули» на границе Латвии образовались очереди из украинцев, которые хотят въехать в Россию, сообщает портал LSM. По его данным, с прошлой недели на границе работает пункт по оказанию помощи жителям Украины, которые в том числе хотят вернуться на родину или забрать своих детей.

В латвийской погранслужбе заявили, что очереди стали возникать с конца мая. Одной из причин представитель ведомства назвал «достаточно медленный» пограничный контроль со стороны России. «Люди стоят в очереди, часто по два дня. У них нет воды, не только у граждан Украины»,— сказал исполнительный директор Управления погранконтроля и иммиграционного контроля госпогранслужбы Александр Шалаев.

Как уточняет LSM, в числе желающих перейти границу также есть граждане Молдавии. «Мы стоим здесь сутки и не знаем, сколько еще простоим. Все говорят, что это вина российской стороны, потому что они дополнительно проверяют людей с украинскими паспортами. А мы здесь страдаем без воды, без нормальных санитарных условий»,— рассказал один из них, молдаванин Дмитрий.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 мая, в страны Европы из Украины с начала российской военной операции прибыли 8,2 млн беженцев. Из них более 2,8 млн въехали в Россию, следует из статистики ведомства. Евросоюз обещал принимать беженцев из Украины минимум до марта 2024 года.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер