Путин назвал Т-90М «Прорыв» Уралвагонзавода лучшим танком в мире

Президент России Владимир Путин назвал Т-90М «Прорыв», который производит Уралвагонзавод (УВЗ, в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»), лучшим танком в мире. Об этом он заявил на встрече с военкорами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

«Средства противотанковой борьбы нужны современные. Да и танки нужны современные. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше»,— отметил Владимир Путин.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. В январе предприятие отправило в адрес Минобороны России партию танков Т-90М «Прорыв», завершив очередной контракт на поставку бронетехники.

Подробнее о встрече Владимира Путина с военкорами — в материале «Ъ» «Откровенно о вражном».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте