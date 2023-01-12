Уралвагонзавод поставил Минобороны партию танков «Прорыв»

Уралвагонзавод (УВЗ, в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех») отправил в адрес Минобороны России партию танков Т-90М «Прорыв», завершив очередной контракт на поставку бронетехники, сообщила пресс-служба предприятия. Сегодня танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно, как и другие цехи механосборочного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УВЗ Фото: УВЗ

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, танки Т-90М являются подтверждением мастерства работников завода в области танкостроения. «На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. УВЗ в срок выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу»,— пояснил он.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Напомним, в декабре 2022 года Уралвагонзавод отправил в адрес Минобороны РФ партию модернизированных танков Т-72Б3М. Комплекс мероприятий по модернизации Т-72Б был разработан Уральским КБ транспортного машиностроения.

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Диана Сунагатуллина