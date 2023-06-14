Сбербанк: мошенники стали чаще рассылать россиянам «удостоверения сотрудников банка»

Злоумышленники для подтверждения своих мошеннических схем стали отправлять россиянам через мессенджеры поддельные документы, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, отправляют в том числе фальшивые удостоверения банковских сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным,— отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник»,— рассказал господин Кузнецов в интервью «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума. Он уточнил, что это не новая мошенническая схема.

Зампред правления Сбербанка также сообщил, что в этом году число попыток телефонного мошенничества в отношении россиян достигло 8,6 млн в сутки по сравнению с 5 млн в 2022-м. Как уточнил Станислав Кузнецов, самой популярной схемой мошенничества остается перевод или взнос на «безопасный счет». По оценкам банка, на нее приходится более 77% попыток мошенничества.

Лаура Кеффер