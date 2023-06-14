Суд огласил приговор экс-председателю Сибирского отделения РАН Александру Асееву

Сегодня в Новосибирске состоялось оглашение приговора бывшему председателю Сибирского отделения РАН Александру Асееву. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с незаконной приватизацией ведомственного коттеджа. Ущерб государству правоохранители оценили в 46 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

В прениях сторон гособвинение запросило для Александра Асеева пять лет условно и штраф в 500 тыс. руб., а также предложило передать в государственную собственность особняк площадью 600 кв. м в Академгородке.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также назначил штраф 500 тыс. руб. Кроме этого суд передал в собственность государства коттедж ученого в Академгородке.

Сам ученый неоднократно заявлял о своей невиновности. «Я рассчитывал на оправдательный приговор, но чуда не случилось. Себя считаю невиновным. Приговор буду обжаловать»,– сказал он сегодня в суде.

Оксана Павлова