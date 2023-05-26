Экс-председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев в последнем слове не признал вину

Бывший председатель Сибирского отделения РАН, академик Александр Асеев, обвиняемый в мошенничестве, выступил в суде с последним словом. «Считаю его (обвинение, — «Ъ») незаконным, необоснованным, надуманным», — сказал ученый, который пришел на судебное заседание в пиджаке, увешанном орденами и медалями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

В свое речи академик подверг критике действия прокуратуры, которая осуществляла надзор за уголовным делом. «Прошу вынести частное определение в адрес генерального прокурора о ненадлежащем исполнении должностными лицами прокуратуры Новосибирской области, в том числе, гособвинителем, своих процессуальных обязанностей при возбуждении и рассмотрении настоящего уголовного дела», — напутствовал судью ученый. После выступления ученого, которое растянулось почти на час, председательствующая в процессе судья Анна Панова удалилась в совещательную комнату для написания приговора. Ожидается, что 13 июня она огласит решение.

Академик обвиняется в незаконной приватизации ведомственного коттеджа, ущерб от которой следствие оценило почти в 46 млн руб. В прениях сторон обвинение запросило для ученого по ст. 159 УК РФ (мошенничество) пять лет условно и штраф в размере 500 тыс. руб., предложив передать в государственную собственность особняк площадью 600 кв. м в Академгородке.

Адвокат Геннадий Шишебаров считает, что прокуратура не доказала предъявленное Александру Асееву обвинение, а также не опровергла доводы защиты, приведенные в его оправдание. Сторона защиты оспаривает стоимость коттеджа, утверждая, что она значительно ниже, чем утверждают следствие

Кроме того, господин Шишебаров отметил, что его академик передал в собственность РФ принадлежащую ему и его жене четырехкомнатную квартиру площадью около 137 кв. м в элитном доме на проспекте Академика Коптюга в Академгородке.

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Илья Николаев