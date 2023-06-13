Лукашенко: переданные Россией бомбы втрое мощнее примененных в Хиросиме и Нагасаки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мощность бомб, которые Россия передала его стране как тактическое ядерное оружие, в три раза больше, чем у примененных при бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы получили от России ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Одна бомба в три раза мощнее»,— сообщил Александр Лукашенко в интервью «Россия-1» (цитата по ТАСС). «Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, а это одна бомба в три раза мощнее. Это, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу»,— добавил он.

По словам Александра Лукашенко, согласовать применение ядерного оружия с Владимиром Путиным не было бы проблемой. «Слушайте, если начнется война, я чего, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был. Он позвонил — я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому что тут за проблема — согласовать нанесение какого-то там удара»,— сказал господин Лукашенко. Ранее он говорил, что применение такого оружия возможно только при нападении на Белоруссию.

Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии 7–8 июля. Перед этим там соорудят необходимые для оружия хранилища. О размещении в Белоруссии российского ядерного оружия сообщил президент России Владимир Путин 25 марта. По словам российского посла, его разместят на западных границах Союзного государства.

После распада СССР Белоруссия была восьмой страной в мире по числу ядерных боеголовок (1120 единиц). В 1990-х Белоруссия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и передала боеголовки на хранение России. 27 февраля 2022 года в Белоруссии прошел референдум, по итогам которого указание на безъядерный статус государства было исключено из конституции.

Анастасия Ларина