Главные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами

О ходе спецоперации
- В России нет необходимости вводить военное положение, но надо работать тщательнее по некоторым вопросам.
- Цели спецоперации на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом ничего менять не будем, они носят фундаментальный характер.
- Специальная военная операция — ответ на пересечение «красных линий».
- Украинское контрнаступление началось 4 июня и сейчас продолжается по нескольким направлениям.
- До каких территориальных границ Россия может пойти, зависит от потенциала контрнаступления Украины, у РФ есть несколько планов.
- Разрушение Каховской ГЭС сорвало контрнаступление Украины на этом направлении. Лучше бы они наступали, чем эта трагедия.
- Если Запад хочет завершения конфликта, ему нужно перестать поставлять Украине оружие.
О мобилизации и военнослужащих
- Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет.
- Срочников по-прежнему не направляют в зону боевых действий.
- С января ВС РФ набрали более 150 тыс. контрактников, с добровольцами — 156 тыс. человек, за последнюю неделю контракты с Минобороны подписали 9,5 тыс. человек.
- Бойцам ЧВК и добровольческим организациям нужно заключить контракты с Минобороны. Необходимо менять законы.
- Заключенные, которые соглашаются воевать, действительно получают помилование указом президента.
- Процент рецидивов у бывших заключенных, вернувшихся из зоны спецоперации, небольшой. Однако в случае повторного преступления закона эти люди должны отвечать по всей строгости.
- За сбитый самолет платят 300 тыс., за танк — 100 тыс. Отсутствие таких выплат в реальности стало неожиданным, вопрос будет обсуждаться с Минобороны.
О вооружении и беспилотниках
- России не хватает многих видов вооружения, в том числе БПЛА, высокоточных боеприпасов и средств связи.
- Россия оставляет за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном в качестве ответной меры на их использование противником.
- Москва и другие города будут защищены от атак беспилотников.
- Российская система ПВО настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения.
- ОПК Украины скоро совсем перестанет существовать, все вооружение им привозят.
- Россия потеряла 54 танка при отражении украинского контрнаступления, часть из них подлежит восстановлению.
О зерновой сделке
- Россия думает над выходом из зерновой сделки.
- Зерновая сделка для Украины — практически основной источник валютных поступлений, остальное все развалилось.
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