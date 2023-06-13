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Коммерсантъ FM
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Главные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами

О ходе спецоперации

  • В России нет необходимости вводить военное положение, но надо работать тщательнее по некоторым вопросам.
  • Цели спецоперации на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом ничего менять не будем, они носят фундаментальный характер.
  • Специальная военная операция — ответ на пересечение «красных линий».
  • Украинское контрнаступление началось 4 июня и сейчас продолжается по нескольким направлениям.
  • До каких территориальных границ Россия может пойти, зависит от потенциала контрнаступления Украины, у РФ есть несколько планов.
  • Разрушение Каховской ГЭС сорвало контрнаступление Украины на этом направлении. Лучше бы они наступали, чем эта трагедия.
  • Если Запад хочет завершения конфликта, ему нужно перестать поставлять Украине оружие.

О мобилизации и военнослужащих

  • Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет.
  • Срочников по-прежнему не направляют в зону боевых действий.
  • С января ВС РФ набрали более 150 тыс. контрактников, с добровольцами — 156 тыс. человек, за последнюю неделю контракты с Минобороны подписали 9,5 тыс. человек.
  • Бойцам ЧВК и добровольческим организациям нужно заключить контракты с Минобороны. Необходимо менять законы.
  • Заключенные, которые соглашаются воевать, действительно получают помилование указом президента.
  • Процент рецидивов у бывших заключенных, вернувшихся из зоны спецоперации, небольшой. Однако в случае повторного преступления закона эти люди должны отвечать по всей строгости.
  • За сбитый самолет платят 300 тыс., за танк — 100 тыс. Отсутствие таких выплат в реальности стало неожиданным, вопрос будет обсуждаться с Минобороны.

О вооружении и беспилотниках

  • России не хватает многих видов вооружения, в том числе БПЛА, высокоточных боеприпасов и средств связи.
  • Россия оставляет за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном в качестве ответной меры на их использование противником.
  • Москва и другие города будут защищены от атак беспилотников.
  • Российская система ПВО настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения.
  • ОПК Украины скоро совсем перестанет существовать, все вооружение им привозят.
  • Россия потеряла 54 танка при отражении украинского контрнаступления, часть из них подлежит восстановлению.

О зерновой сделке

  • Россия думает над выходом из зерновой сделки.
  • Зерновая сделка для Украины — практически основной источник валютных поступлений, остальное все развалилось.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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