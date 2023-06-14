Рупия корсчет любит

В апреле резко, в 1,5 раза, выросли средства российских банков в валюте дружественных стран (за исключением юаня) на корсчетах за рубежом, остатки на корсчетах в юанях остались на уровне начала месяца ($10 млрд). По словам собеседников “Ъ”, банки вынуждены иметь двойной запас остатков на счетах в неторгуемых валютах, как, например, индийской рупии, чтобы оперативно обслуживать ВЭД. Большой запас по юаням банкам не требуется, поскольку их можно оперативно приобрести на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Российские банки по итогам апреля значительно увеличили остатки в валюте дружественных стран (без учета юаня) на ностро-счетах в банках-нерезидентах. Они достигли $4,7 млрд (в эквиваленте), увеличившись за апрель на $1,7 млрд. Это следует из опубликованного 13 июня Банком России обзора рисков финансовых рынков. В ЦБ перечислили фактически все валюты дружественных стран, на которые и пришлись 99% этих остатков: гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, индийская рупия, турецкая лира, вьетнамский донг, казахстанский тенге, белорусский рубль, армянский драм и бахрейнский динар.

Согласно данным ЦБ, остатки на этих счетах начали уверенно расти со второй половины 2022 года, поднявшись к началу этого года выше $2,7 млрд. При этом на конец апреля общий объем валютных остатков достиг $39 млрд, и на валюты дружественных стран пришлось $14,9 млрд, чуть меньше объема американских долларов ($15,4 млрд). Показательно, что остатки в юанях за апрель незначительно снизились (до $10,2 млрд), тогда как в долларах сократились почти на 20%.

Среди «прочих дружественных валют» могут быть в первую очередь индийская рупия и во вторую — дирхам ОАЭ, считает банковский эксперт Алексей Нечаев. Валюта может накапливаться на корсчетах из-за роста внешнеэкономической активности, говорит он. «Экспорт в Индию превалирует над импортом, то есть существует положительное торговое сальдо. Остатки в рупиях могут копиться на счетах российских банков, которые обслуживают внешнеторговые контракты, поскольку нет способов их репатриации в отличие, например, от юаня»,— поясняет господин Нечаев. При этом даже индийские компании могут расплачиваться в валютах соседних государств. Так, в 2022 году агентство Reuters сообщало, что российский уголь был оплачен Индией юанями и дирхамами. При этом дирхам не торгуется на российском биржевом рынке. Однако на внебиржевом рынке по объему торгов, согласно данным ЦБ, он входит в пятерку самых популярных валют.

По оценке председателя совета директоров ПСКБ Владимира Прибыткина, наблюдаемый рост можно связывать со смещением внешнеэкономической деятельности на более дружественные страны. Кроме того, по его словам, динамику можно объяснить и изменением в корреспондентских связях: в конце мая австрийский Raiffeisen Bank International закрыл всем российским банкам корсчета. Были разные сроки для разных банков, но в целом всех предупредили заранее, поэтому остатки плавно перетекали в другие банки, часть из них могла переместиться в дружественные страны, говорит он.

Расширение корреспондентских отношений российских банков с кредитными организациями дружественных стран подтверждает и ЦБ. В конце мая Банк России впервые опубликовал соответствующий индекс. Индекс учитывает число уникальных корреспондентских отношений, количество уникальных российских банков с корреспондентскими отношениями и количество уникальных контрагентов (банков-нерезидентов). Согласно расчетам ЦБ, с февраля 2022 года индекс корреспондентских отношений в «токсичных» валютах резко сократился — с 0,99 в начале года до 0,64 к началу апреля 2023 года. За тот же период индекс в валюте дружественных стран вырос с 1 до 1,64.

При этом объемы остатков на корсчетах должны коррелировать с товарооборотом с соответствующими странами, однако в настоящее время этого не наблюдается, отмечает господин Прибыткин. По его словам, юань, по сути, уже стал мировой валютой и банкам нет смысла держать большие запасы на корсчете для обслуживания ВЭД, если валюту можно свободно купить за один день. «Банки стараются оперативно обслуживать платежи, и если валюту нельзя купить быстро, то приходится держать двойной запас для обслуживания платежей»,— поясняет господин Прибыткин.

Ольга Шерункова