В затянутых корсетях

Под санкционным давлением реорганизовывать логистические цепочки приходится не только компаниям для сырья и товаров, но и банкам для денег. Направления перестройки тоже сходные, условно с запада на восток. Меняются валюты, открываются новые корсчета. В отличие от движения реальных товаров этот процесс далеко не всегда требует значительных расходов и времени. Однако обычно он сопряжен с тщательной проверкой деловой репутации, необходимостью развития ликвидного рынка хеджирования валютных рисков. Пока эти атрибуты устойчивой финансовой системы более или менее реализованы только для китайского юаня, и то не полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Смещение ориентации

Несмотря на то что основной пик санкционного давления на российскую финансовую систему пришелся на первый месяц военных действий, участники рынка продолжают к ним адаптироваться, регулярно вводят те или иные новые ограничения по использованию самых популярных и теперь заодно и самых «недружественных» валют — долларов и евро. За операции с ними устанавливают повышенные комиссии, переводы и снятие средств ограничиваются и т. п.

Так, Московская биржа в начале октября перестала проводить торги с британским фунтом стерлингов, ранее прекратила торги швейцарским франком и японской иеной. Тогда же среди участников рынка поползли слухи о возможном введении санкций против Национального клирингового центра (НКЦ), подразделения биржи, через которое проводится расчет по сделкам, в том числе с долларом и евро. Вопрос расширения отключений российских банков от SWIFT регулярно поднимается в официальных выступлениях европейских чиновников.

Для компаний реального сектора это оборачивается в первую очередь переориентацией экспортных и импортных торговых потоков на восток в расширенном понимании: в Среднюю Азию, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, Индию, государства Персидского залива (в меньшей степени в Африку и Латинскую Америку). Для банков процесс состоит в организации расчетов в новых, мягких, или ограниченно конвертируемых, валютах и расширении корреспондентской сети в новых регионах.

Жесткие американские и европейские санкции закрыли корреспондентские отношения в долларах и евро для крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка, «ФК Открытие» и др. Вслед за ними от международных расчетов оказались отрезаны небольшие игроки, которые работали через корсети лидеров. Однако и те, кого формально эти проблемы не затронули, вынуждены перестраивать бизнес на фоне замедления расчетов из-за ужесточения обработки зарубежными партнерами платежей российских клиентов, а также в силу ограничений, которые установили по собственной инициативе иностранные банки-корреспонденты, преимущественно JP Morgan Chase Bank, Raiffeisen Bank International AG и другие.

Каждому по корсчету

Смещение фокуса в торговых отношениях на контрагентов из дружественных стран уже сказалось на динамике товарооборота с Россией. По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот страны с РФ вырос почти на 30%, до $81 млрд. Ряд стран — Турция, Индия, ОАЭ — пока отстают от лидеров, однако товарооборот с ними за первое полугодие, по словам профильных чиновников, вырос примерно вдвое. На 30–40% (по данным правительства РФ и аналитиков) вырос товарооборот и с рядом стран СНГ — Арменией, Узбекистаном, Киргизией. В сентябре замглавы ФТС РФ Владимир Ивин говорил, что из топ-10 крупнейших торговых партнеров РФ вышли США, но в списке появилась Индия.

Причем если в прошлом году значительная часть внешнеторговых операций даже со странами СНГ или Китаем проходила в долларах или евро, теперь значительную долю стали занимать национальные валюты. Так, по данным ЦБ, по итогам 2021 года почти 57% платежей в страны дальнего зарубежья приходилось на доллары США, около 33% — на евро. В том числе, например, в расчетах с КНР их доля была 36,2% и 48,2% соответственно, с Турцией — 82,4% и 11,4%. Данные по 2022 году, как и таможенная статистика, регулярно не раскрываются, но банкиры и чиновники активно обсуждают смещение равновесия в сторону локальных валют, причем далеко не всегда национальных. Так, в юанях с российскими партнерами подчас рассчитываются индийские контрагенты.

Чтобы обеспечить расчеты по этим товаропотокам, банки активно расширяют корсети за счет стран, которые раньше почти не замечали. Исходя из информации официальных сайтах, в валютах стран ближнего зарубежья за последние полгода корреспондентские счета открыли 22 российские кредитные организации. Для зарубежных банков это создает возможность заработать на комиссии от оборотов российских клиентов. Для российских банков важно сохранить клиентов, обеспечивая им необходимые валютные расчеты и обслуживание внешнеторговых контрактов бизнес-клиентов.

По словам директора отдела форензик Kept Елены Петерсон, при недостаточно развитой собственной сети корреспондентских отношений для проведения платежа банкам приходится обращаться к посредникам — другим банкам с развитой сетью и платить дополнительные комиссии, компенсируя это повышенными тарифами для своих клиентов.

Общий уровень токсичности

К началу осени, исходя из изученных “Ъ” материалов пятидесяти крупных российских банков (без учета попавших под блокирующие санкции), почти 90% игроков имели корсчета в китайских юанях, тогда как в долларах — только 63%. Более половины кредитных организаций имели корсчета в казахстанском тенге и белорусских рублях, четверть — в турецких лирах, пятая часть — в киргизских сомах и таджикских сомони. Кроме того, минимум семь банков уже открыли корсчета в банках ОАЭ (преимущественно в Mashreq Bank) и Узбекистана.

Охват рынка прямой корсетью не такой широкий. Например, у половины банков, имеющих юаневые счета, расчеты проводятся через дочерние структуры китайских банков в Москве. В то же время, говорят опрошенные “Ъ” игроки, часто банки стараются не афишировать новые зарубежные связи из-за опасения иностранных банков-корреспондентов появляться в публичном поле рядом с российскими партнерами, поэтому таких примеров сейчас на рынке, скорее всего, больше.

Сам процесс открытия иностранных корсчетов сейчас эксперты называют «небыстрым и нетривиальным». «Он связан с общим уровнем токсичности РФ и существенного санкционного риска для партнеров»,— поясняет госпожа Петерсон. Зарубежные банки в текущих условиях ведут себя очень осторожно при установлении прямых корреспондентских отношений с российскими банками — для них это «черный ящик», отмечает эксперт практики консультирования на финансовом рынке компании «Технологии доверия» Руслан Мухомеджанов.

При принятии решения об открытии корсчета банки подчиняются требованиям локальных финансовых регуляторов и международным требованиям (в том числе санкционным). Процесс налаживания новых связей, отмечают участки рынка, осложняет как объем проверок, которые банки за рубежом должны провести перед заключением договоров, что оборачивается ростом трудозатрат, так и «нежелание работать с Россией, стремление отстраниться от таких клиентов, в том числе из-за опасения попасть под вторичные санкции».

Фактически в ручном режиме

«Если в прошлом году для открытия корсчетов надо было иметь высокий рейтинг, хорошего аудитора (теперь ситуацию осложнил и уход международных рейтинговых агентств и аудиторов), а также качественный внутренний комплаенс в банке, то сейчас оценивается деловая репутация: твой банк должен отсутствовать в санкционных списках, а среди акционеров и топ-менеджеров не должно быть политически ангажированных лиц»,— подчеркивает председатель совета директоров Петербургского социального коммерческого банка Владимир Прибыткин.

В то же время, по словам предправления банка «Держава» Алексея Скородумова, при открытии корсчета в китайском банке не было каких-то существенных задержек, комплаенс продлился дольше месяца. Формально были открыты счета одновременно и в юанях, и в долларах, но с предупреждением, что операции по ним доступны только внутри страны. «Когда платеж идет в долларах в другую страну, то в цепочке появляется третий банк, который уже в свою очередь начнет проверять остальных контрагентов, что может удлинить процесс исполнения поручений»,— уточняет банкир. Открытие счета оказалось бесплатным, но без начисления процентов на остаток. «Но как только мы начнем выходить на такие объемы клиентских операций, при которых китайский банк начнет на нас зарабатывать за счет комиссий, то возможны переговоры о начислении процента»,— поясняет господин Скородумов.

Абсолют-банк находится на этапе комплаенс-проверки для открытия прямых корсчетов в турецкой лире и дирхамах, рассказывает его предправления Татьяна Ушкова. Пока идет долгий комплаенс — около 2,5–3 месяцев, в том числе потому, что есть очередь из российских банков. В части процедуры открытия корсчета, по ее словам, главный принцип: насколько понятны бизнес-процессы конкретного банка, его надежность.

Один из ключевых показателей при принятии решения — это объем планируемых платежей в национальной и мировой валютах, а также маршрутизация, страны и даже назначения будущих платежей и наименования товаров, добавляет предправления Реалист-банка Владимир Эльманин. По его словам, контроль за российскими платежами сейчас «фактически происходит в ручном режиме». Затраты на открытие счетов зависят от конкретного банка: в некоторых нужно платить по несколько десятков тысяч долларов, а где-то все бесплатное и взимается только комиссия за операции, поясняет господин Эльманин. По его словам, процесс открытия корсчетов может занимать полгода и более, так как в некоторых странах дополнительно требуется согласование местного регулятора.

В банках Казахстана и Киргизии сейчас наблюдаются сложности с согласованием и открытием корсчетов по формальным причинам, рассказывает господин Эльманин. Финсектор СНГ в основном «ожидает четких указаний от локальных регуляторов» для принятия решения о развитии сотрудничества с банками из России, что «не всегда идет на пользу коротношениям», отмечает госпожа Петерсон.

Банки ОАЭ, судя по информации от локальных клиентов, «с трудом принимают доллары и евро из России даже из несанкционных банков», добавляет Елена Петерсон: «Опции расчетов в рублях предлагают несколько фининститутов, развитие коротношений "обещается", но на практике на сегодняшний день затруднено».

По словам господина Прибыткина, уже есть случаи открытия новых корсчетов в индийских рупиях, однако они носят «точечный характер». В то же время Абсолют-банк изучает налаживание расчетов с Монголией и Вьетнамом. «Монголия — страна, которая сейчас открыто предоставляет площадки для ведения бизнеса российских компаний»,— объясняет госпожа Ушкова.

У подсанкционных банков ситуация с межбанковскими корреспондентскими связями очень сложная и пока не улучшается, говорит собеседник “Ъ” в одном из них: «Есть какое-то количество "условно нейтральных" стран, но все они боятся вторичных санкций, поскольку у этих банков есть активы в американских банках, а корреспондентские отношения с SDN-банками грозят разрывом отношений с американскими банками-корреспондентами. Поэтому прямолинейно никто с санкционными банками работать не хочет даже на территории СНГ, страны которого тоже категоричны к SDN-банкам». Однако заинтересованность в такой работе есть, подчеркивает источник “Ъ”, «и все работают над тем, чтобы найти безопасные варианты для взаимодействия».

При этом даже открытый корсчет не всегда становится панацеей для успешного взаимодействия банков: он не может гарантировать того, что расчеты будут проходить успешно и быстро.

Неликвидные отношения

Рост расчетов в неосновных мировых валютах уже отразился на российском валютном рынке. Например, как отмечали в ЦБ РФ, увеличение выручки российских экспортеров в юанях привело к росту суммарной доли валютных пар CNY/RUB и USD/CNY в общем объеме торгов на валютном рынке РФ свыше 30% в сентябре. По данным Московской биржи, объем торгов китайской валютой почти сравнялся с евро и лишь в 2–2,5 раза меньше, чем у доллара. В начала года объемы были ниже в сотни раз.

Однако объемы торгов другими «дружественными» валютами (белорусским рублем, казахстанским тенге, турецкой лирой) в лучшем случае исчисляются сотнями миллионов рублей в день. То есть пока они в сотни раз ниже, чем по ведущим валютам, несмотря на бурный рост с начала года. Объемы торгов армянским драмом или узбекским сумом остаются и вовсе совершенно незначительными.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что для улучшения ситуации с ликвидностью власти готовят законопроект о допуске на российские валютные биржи банков и брокеров из дружественных стран. Но пока проблема с ликвидностью нестандартных валют остается актуальной, она затрудняет проведение экспортно-импортных и финансовых операций, сбережения и хеджирования, подчеркивает господин Васильев. Сейчас захеджировать риски изменения курса рубля против валют, торгуемых на Московской бирже, можно (помимо доллара и евро) только по юаню. Здесь активно развивается финансовая инфраструктура и инвесторам доступны как операции своп (перенос валютной позиции на следующий день), так и фьючерсы. В то же время действительно ликвидны пока только трех—шестимесячные фьючерсы на пару юань/рубль.

Для хеджирования валютных рисков на более длительный период времени инвесторам потребуется периодически делать ролловер (закрытие контракта с одновременным открытием нового), отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Для хеджирования по другим валютам, добавляет Михаил Васильев, нужно обращаться в банк — но чем менее ликвиден инструмент, тем выше на него будет цена. Таким образом, система расчетов в мягких валютах останется дорогой и не слишком удобной, пока вокруг нее не сформируется стабильная финансовая инфраструктура.

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев