К лету в Петербурге появятся 45 общественный мангальных зон

К началу июня в Санкт-Петербурге на средства города будет установлено 45 общественно доступных барбекю-зон, рассказали в городском комитете по благоустройству. В ведомстве напомнили, что, по региональному законодательству, в городе запрещено разжигать огонь в зеленых зонах.

«К концу мая – началу июня лесники подготовят для жителей 45 зон отдыха в Курортном, Выборгском, Приморском, Красносельском и Петродворцовом районах»,— говорится в сообщении.

В комитете отметили, что пожароопасный сезон в Петербурге стартовал 15 апреля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти шесть миллионов цветов высадят в Петербурге в 2023 году.

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