Спикер загадывает третье желание

Спикер Липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов ожидаемо выиграл праймериз «Единой России» по отбору кандидата на довыборы в Государственную думу. В случае выдвижения и победы он получит мандат скончавшегося весной парламентария и предпринимателя Николая Борцова. Эксперты предполагают, что после неудачных попыток перевести господина Аверова на федеральный уровень местные власти подготовились лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Единая Россия» 13 июня подвела итоги предварительного голосования по отбору кандидата на дополнительные выборы в Госдуму по 114-му избирательному округу. Процедура шла всю предыдущую неделю по четвертой модели: в ней приняли участие 20 497 выборщиков, заранее зарегистрировавшихся в организационном комитете. Сами выборы пройдут в сентябре, их объявили после смерти в этом году 77-летнего депутата и бывшего владельца завода соков «Лебедянский» Николая Борцова.

В предварительном голосовании приняли участие пять человек. С большим отрывом победу в праймериз одержал спикер липецкого облсовета Дмитрий Аверов: за него проголосовали 15 705 человек, или 74% выборщиков. За начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Владимира Хабибулина проголосовали 1 695 человек, а за директора Центра развития детского отдыха Николая Голосова — 1 633. Начальник отдела «Центра молодежи» Маргарита Жирова и председатель Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота Леонид Гусев получили по 1 200 и 980 голосов.

Дмитрию Аверову 49 лет. Он родился 3 июня 1974 года в Воронеже. Окончил местный технический университет по специальности «Технология машиностроения». Позже учился в Российском государственном торгово-экономическом университете и московской международной высшей школе бизнеса «Мирбис». Трудовую карьеру господин Аверов начал в 1992 году в администрации Липецкой области, в 2015-м избрался в горсовет Липецка. Через год занял пост заместителя, а позже первого заместителя главы городской администрации. В 2018-2021 годах Дмитрий Аверов работал замглавы обладминистрации. В этой должности он курировал вопросы экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности.

В 2021 году Дмитрий Аверов одержал победу на праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму. По количеству голосов он обогнал опытнейшего парламентария Михаила Тарасенко: согласно результатам праймериз, 73-летнему законодателю трех предыдущих созывов голоса отдали 7 тыс. человек, а молодому чиновнику — почти 27,35 тыс. Однако господин Аверов на выборы в Госдуму не пошел, после чего ожидалось, что губернатор Игорь Артамонов выдвинет его в Совет федерации вместо сложившего полномочия «по состоянию здоровья» после резонансного ДТП экс-губернатора Олега Королева. В Совете федерации в итоге не получили документы чиновника, а сенатором стала врач Оксана Хлякина. Господин Аверов в итоге «после предложения губернатора» избрался в областной совет, который потом возглавил.

Собеседники «Ъ-Черноземье» в региональной власти говорят, что замена Дмитрию Аверову на посту спикера облсовета еще не подобрана. Заместителями председателя являются единороссы Андрей Фролов и Владимир Богодухов, которые могут остаться на своих должностях. Мандат господина Аверова, который он получил как один из лидеров общеобластной части списка кандидатов, будет передан однопартийцу. Так как в этой части списка за ним следовал господин Богодухов, кресло может занять один из лидеров региональных групп, набравших наибольшее количество голосов.

Вчера Дмитрий Аверов сообщил «Ъ-Черноземье», что ждет публикации официальных результатов праймериз и до 10 июля намерен подать документы на регистрацию в качестве кандидата.

Затем на время избирательной кампании спикер собирается взять отпуск. «Буду делать упор на партийную программу, на запросы граждан, на те задачи, которые ставил губернатор и глава регсовета Игорь Артамонов»,— прояснил планы на кампанию господин Аверов. О возможных преемниках на посту председателя облдумы он предпочел не говорить, пояснив, что «сначала надо победить». «Облсовет в любом случае сохранит свою управляемость, так как "Единая Россия" будет иметь большинство голосов и также решать задачи, которые ставит губернатор»,— добавил парламентарий.

Игорь Артамонов ранее говорил «Ъ-Черноземье», что поддержит бывшего подчиненного в борьбе за мандат депутата Госдумы.

Политолог Владимир Слатинов предполагает, что в этот раз власти Липецкой области лучше подготовились к переходу своего представителя в федеральные органы власти: «Предыдущие сбои были вызваны не очень конструктивной позицией руководства региона во взаимоотношениях с более сильными игроками. Эти истории в конечном счете показали, что голос губернатора в подобных вопросах не единственный». Самого Дмитрия Аверова эксперт характеризует как человека абсолютно лояльного областной власти.

«Он жестко реализовывал через облсовет все ее инициативы и активно давил на оппозицию, которую власти считают неконструктивной. Это поведение должно быть вознаграждено,— считает Владимир Слатинов.— Для всех остальных игроков эта история покажет договороспособность и лоббистский потенциал Игоря Артамонова».

Сергей Толмачев