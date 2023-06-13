Microsoft показала новую версию Xbox Series S

Компания Microsoft в рамках мероприятия Xbox Games Showcase представила новую версию игровой консоли Xbox Series S. Продажи черной Xbox Series S 1 ТБ начнутся 1 сентября. Стоимость новой версии приставки, предзаказ на которую уже открыт, составит $349 — на $50 больше, чем у базового белого варианта на 512 ГБ.

От уже представленной на рынке приставки новинка отличается цветом корпуса — Carbon Black, а также более объемистым встроенным накопителем. Стандартный белый вариант консоли имеет SSD на 512 ГБ, тогда как у черной версии емкость накопителя вдвое больше — 1 ТБ.

Максим Вершинин