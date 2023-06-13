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Минстрой выдал разрешение на строительство экотехнопарка в Дзержинске

Нижегородское министерство строительства выдало ООО «Экологический цифровой оператор» (дочернему предприятию ПАО «Российский экологический оператор») разрешение на строительство экопромышленного парка в Дзержинске. Об этом говорится в реестре на сайте ведомства.

Ранее проект технопарка, подготовленный «Центром инженерных технологий» и «Группой компаний ЕКС», одобрила Главгосэкспертиза.

Застройщик намерен возвести экотехнопарк площадью до 18 га на территории бывшего завода «Заря» и запустить в 2024 году. Нижегородские власти договорились о сотрудничестве с 12 потенциальными резидентами и планируют увеличить их количество. Ожидается, что размещенные там производства по утилизации отходов будут перерабатывать минимум 154,5 тыс. т в год.

В 2022-2024 годах Нижегородская область получит на создание экотехнопарка 1,4 млрд руб. из федерального бюджета.

Елена Ковалева

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