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Госэкспертиза одобрила проект экотехнопарка в Дзержинске

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект экопромышленного парка в Дзержинске Нижегородской области, результаты опубликованы в едином реестре заключений экспертизы проектов объектов капитального строительства.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Проектную документацию подготовили ООО «Проектно-строительная компания центр инженерных технологий» и АО «Группа компаний ЕКС». Застройщиком выступит ООО «Экологический цифровой оператор», дочернее предприятие ПАО «Российский экологический оператор».

Экотехнопарк появится на территории бывшего завода «Заря» в 2024 году. Его площадь составит до 18 га, а мощность размещенных там производств по утилизации отходов — не менее 154,5 тыс. т в год. Нижегородские власти договорились о сотрудничестве с 12 потенциальными резидентами и планируют увеличить их число.

В 2022-2024 годах Нижегородская область получит на создание экотехнопарка 1,4 млрд руб. из федерального бюджета.

Владимир Зубарев

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