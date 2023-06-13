Новый мост через Неву в створе будущей трассы М-7 построят в партнерстве с ВТБ

Власти Санкт-Петербурга в ходе ПМЭФ-2023 планируют подписать соглашение о намерениях с ВТБ. Речь идет о проекте строительства магистрали от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом в створе Арсенальной улицы. Об этом 13 июня сообщает «Фонтанка».

При этом, по данным издания, конкретики по поводу сроков и размера инвестиций в документе не ожидается.

По планам Смольного и потенциальных инвесторов, новая трасса должна разгрузить Выборгское шоссе, проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект. Арсенальный мост был включен в список планируемых переправ через Неву, которые учтены в Генплане.

«Ъ-СПб» писал, что ранее в эфире «Радио России» губернатор Петербурга заявлял, что новых мостов к 2040 году предполагается построить пять. Однако позже стало известно, что в Генплане их все-таки четыре.

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