Строительство Большого Смоленского моста планируют начать в 2023 году

В 2023 году в Петербурге планируют начать строительство Большого Смоленского моста между Володарским и мостом Александра Невского. Об этом в эфире канала 78 рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в настоящий момент Петербург испытывает трудности из-за недостаточного количества переправ между берегами Невы. Господин Беглов добавил, что строительство начнется после выхода проекта из государственной экспертизы.

Кроме того, в Петербурге включили в Генплан строительство еще нескольких новых переправ через Неву. Кроме Большого Смоленского моста, в список входят, в частности, мост в составе Широтной скоростной магистрали рядом с Финляндским железнодорожным мостом, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост между Васильевским и Ново-Адмиралтейским островом.

«Ъ-СПб» писал, что ранее в эфире «Радио России» губернатор Петербурга заявлял, что новых мостов к 2040 году планируется построить пять.

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