В 2040 году через Неву построят пять новых мостов

Пять новых мостов через Неву появятся в Санкт-Петербурге к 2040 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио Россия».

«В проект генерального плана развития города до 2040 года мы включили пять новых переправ через Неву. Это мосты в составе Широтной магистрали скоростного движения, в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост»,— сказал глава города (цитата по ТАСС).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге открыли движение транспорта на Биржевом мосту. Там проходил демонтаж временных опор в рамках капитального ремонта.

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