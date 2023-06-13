В Ярославле подтверждена недобросовестность московского дорожного подрядчика

Арбитражный суд Ярославской области отказал в удовлетворении иска ООО «Уксир-Т», обжалующего решение ФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков. О решении суда сообщили в пресс-службе ярославского УФАС.

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Арбитражный суд ЯО



Как пояснили в УФАС, ООО «Уксир-Т», зарегистрированное в Москве, выступало подрядчиком в 4 муниципальных контрактах на ремонт проездов к объектам социальной инфраструктуры в Ярославле, два контракта не были исполнены. В декабре 2022 года заказчик расторг их в одностороннем порядке. В феврале 2023 года ООО «Уксир-Т» было внесено ФАС в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

С данным решением московский подрядчик не согласился и подал иск в арбитражный суд. Сам факт того, что ремонты дорог к детском саду №21 на улице Свердлова и к детскому саду №126 не были завершены в декабре 2022 года, подрядчик не оспаривал, но не видел в этом своей вины.

«Заявитель указывает, что для выполнения обоих контрактов привлек субподрядные организации, которые ненадлежащим образом исполнили свои договорные обязательства. При этом общество перечислило субподрядные организациям денежные средства, которые превышают цену заключенных контрактов, а также оформляло банковские гарантии в целях обеспечения исполнения контрактов»,— отмечается позиция подрядчика в решении суда.

Также у ООО из Москвы были проблемы с получением квот на асфальтовых заводах в Ярославской области. Асфальтовые заводы ООО «Угличское ДРСУ», ООО «ТК Восток Запад Транзит», ООО «Профиль Плюс» и АО «РУМСР» рассматривали заявки от 50 тонн при полной предоплате, тогда как контракты на асфальтировку двух проездов в Ярославле предполагали значительно меньше объемы. Но суд данные объяснения не счел обстоятельствами непреодолимой силы, согласившись с выводами антимонопольной службы.

«Ненадлежащее исполнение обязательств со стороны субподрядчиков, а также отказ поставщиков в поставке асфальтобетонной смеси являются предпринимательскими рисками общества и не могут служить основанием для его освобождения от ответственности за неисполнение контрактов»,— отмечается в судебном решении.

ООО «Уксир-Т» стало уже вторым подрядчиком, которое не смогло обжаловать попадание в реестр недобросовестных поставщиков по итогам неисполнения дорожных ремонтов в Ярославле в 2022 году. Как сообщал «Ъ-Ярославль», ранее суд подтвердил обоснованность нахождения в реестре ООО «СМК «Крепость» из Санкт-Петербурга.

Андрей Иванов