Подрядчик из Санкт-Петербурга потребовал остановить ремонт дорог в Ростове Великом

ООО «СМК «Крепость», зарегистрированное в Санкт-Петербурге, требовало принять обеспечительные меры и остановить ремонт 4 дорог в Ростове Великом. Заявление подрядчика рассматривал арбитражный суд Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ремонт дороги в Ростове

Фото: Администрация Ростова ремонт дороги в Ростове

Фото: Администрация Ростова

СМК «Крепость» в 2022 году заключила контракт на ремонт дорог в Ростове стоимостью 128 млн руб. Работы не были выполнены, контракт расторгнут в одностороннем порядке. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в Ростове заново определили подрядчика, сейчас дороги в городе ремонтирует ООО «Профиль-Плюс» из Ярославля. Однако, прежним подрядчик не согласился с расторжением контракта и подал два иска в суд, в которых требует отменить расторжение и выплатить 7,7 млн руб.

В своем заявлении СМК «Крепость» просило суд принять обеспечительные меры и приостановить в 2023 году асфальтировку улиц Добролюбова, Московская, Энгельса, Луначарского в Ростове до того момента, как будет вынесено и вступит в законную силу решение по основному иску к заказчику работ. Суд дважды 3 и 10 мая в обеспечительных мерах отказал.

Также арбитражный суд Ярославской области 11 мая вынес решение об отказе исключить СМК «Крепость» из реестра недобросовестных поставщиков, куда подрядчик из Санкт-Петербурга попал за неисполнение 8 контрактов на ремонт проездов к объектам соцсферы в Ярославле. Истцы настаивали, что сорвали работы не по своей воле.

«Заказчиком не была разработана и передана подрядчику проектная документация, что не позволило осуществить работы в установленные сроки; кредитные организации отказывали обществу в выпуске банковской гарантии, что не позволило приобрести асфальто-бетонную смесь для выполнения работ по контрактам; общество не получило от заказчика авансы по заключенным контрактам; контракты не были исполнены ввиду противоправных действий субподрядчика, похитившего асфальтобетонную крошку»,— приводит суд доводы СМК «Крепость» о своей добросовестности.

Но в арбитраже данные обстоятельства не были признаны чрезвычайными, потому решение о включении питерского подрядчика в реестр недобросовестных подтверждено. Также на рассмотрении суда в Ярославле сейчас находится 10 исков МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, которое намерено взыскать с СМК «Крепость» 16,3 млн руб.

Андрей Иванов