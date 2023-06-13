СМИ: Макрон попросил президента ЮАР о возможности поучаствовать в саммите БРИКС

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой предоставить ему возможность участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Об этом сообщает l`Opinion со ссылкой на источник, близкий к окружению французского президента.

Собеседник издания заявил, что господин Макрон обсудил возможность участия в БРИКС с президентом ЮАР в ходе телефонного разговора 3 июня. По словам источника, для господина Рамафосы эта просьба стала сюрпризом, и он планирует обсудить ее с партнерами по БРИКС.

По информации газеты, глава МИД Франции Катрин Колонна, которая скоро отправится в ЮАР с рабочим визитом, может затронуть в ходе переговоров с южноафриканскими властями вопрос участия господина Макрона в саммите.

Помимо ЮАР в БРИКС также входят Бразилия, Россия, Индия и КНР. В августе пройдет 15-й саммит объединения, на котором должны присутствовать лидеры государств—членов БРИКС, в том числе президент РФ Владимир Путин. 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента. Сейчас ЮАР, который признает юрисдикцию МУС, изучает разные варианты участия Владимира Путина в саммите.

Эрдни Кагалтынов