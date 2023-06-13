Rostic's открыл все рестораны бывшего KFC

Сеть Rostic's открыла все принадлежащие ей рестораны, которые занимала сеть KFC. Об этом сообщила пресс-служба компании. 66 ресторанов Rostic's действуют в Москве, Подмосковье и Ханты-Мансийском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Компания "Юнирест" (бренды Rostic's и KFC) открыла все принадлежащие ей 66 корпоративных ресторанов под брендом Rostic's. Первый ресторан под этим брендом был открыт 25 апреля в Москве»,— говорится в сообщении.

17 апреля Yum! Brands завершила продажу российского бизнеса KFC ижевской компании «Смарт сервис» предпринимателей Андрея Осколкова и Константина Котова. Управляет ее активами компания «Юнирест».

Сеть ресторанов быстрого питания KFC появилась в России в 1993 году. Долгое время рестораны сети работали под вывеской «Ростик`с». В 2022 году в Роспатент подали заявку о перерегистрации бренда с написанием на английском языке — Rostic`s.