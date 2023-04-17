Yum! Brands завершила продажу KFC в России

Американский холдинг Yum! Brands сообщил о завершении сделки по продаже российского бизнеса KFC компании «Смарт сервис» предпринимателей Андрея Осколкова и Константина Котова. Тем самым компания покидает российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Продажа «Смарт сервис», объявленная в октябре 2022 года и получившая все необходимые разрешения от правительств США и России, включает в себя все российские рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic`s»,— следует из пресс-релиза Yum! Brands.

По условиям сделки «Смарт сервис» (бывший локальный франчайзи KFC) оставит сотрудников российских ресторанов KFC и возглавит процесс ребрендинга всех точек сети. Рестораны KFC в России будут переименованы в Rostic`s. Компания «Юнирест», через которую работали российские подразделения KFC, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Rostic`s еще в январе.

Сеть KFC пришла в Россию в 1993 году, заключив партнерский договор с «Росинтером», и долгое время рестораны сети работали под вывеской «Ростик`с». В Роспатент заявку на регистрацию бренда подали с написанием на английском языке — Rostic`s.

Лусине Баласян