СМИ: в Стамбуле задержали участников драки, в которой погиб турист из России

Полиция Стамбула задержала четверых мужчин, участвовавших в драке с поножовщиной, в которой погиб российский турист. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

Первый участник драки по имени Умут А. был задержан накануне. Он не наносил удары ножом россиянину, а только передал нож другу, Джихану К., у которого ранее было 17 судимостей. Джихана К. искали два дня, он был задержан и арестован вчера, 12 июня, в результате операции в стамбульском районе Байрампаша. Возбуждено дело по статье «Умышленное убийство». Кроме Джихана и Умута задержаны еще двое.

40-летний российский турист погиб утром 11 июня по дороге в больницу от ножевого ранения в область сердца. Ранения он получил в драке с четырьмя мужчинами в центре Стамбула в районе улицы Истикляль. По данным СМИ, имя россиянина — Вячеслав Нечипорчук. По информации турецкой полиции, драка началась из-за того, что российского туриста стали дразнить.

Анастасия Ларина