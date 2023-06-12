Российский турист погиб в драке в Стамбуле

Российский турист подрался с четырьмя мужчинами в центре Стамбула. В ходе драки ему нанесли удар ножом в сердце, мужчина погиб, сообщает местный телеканал Haberturk.

По его данным, инцидент произошел вчера, 11 июня. Погибший — 40-летний Вячеслав Васильевич Нечиппорчук. В полицейском управлении Стамбула заявили, что причиной драки стала «ссора из-за поддразнивания российского туриста». Задержаны двое подозреваемых, ведется расследование по статье «умышленное убийство».

Haberturk передает, что россиянина доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался. Один из очевидцев рассказал каналу, что мужчине пытались оказать первую помощь на месте.

Генконсульство РФ находится в контакте с правоохранительными органами Турции. «Информация передана в соответствующий департамент МИД РФ. Сейчас ведется расследование»,— сказали «РИА Новости» в консульстве.

Лаура Кеффер