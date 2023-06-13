В Госдуму внесли законопроект об освобождении мобилизованных от наказания за нетяжкие преступления

В Госдуму внесен законопроект об особенностях уголовной ответственности для участников военной операции на Украине. В частности, согласно документу, призванные по мобилизации граждане и те, кто заключил контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, в ряде случаев могут быть освобождены от уголовной ответственности за нетяжкие преступления.

Документ размещен в базе законопроектов на сайте ГД. Авторами проекта закона стали сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также первый замглавы этого комитета Ирина Панькина. Все они представляют партию «Единая Россия».

Авторы документа предлагают добавить в законодательство норму о том, что мобилизованные и контрактники, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения государственной награды. Подавать ходатайство о приостановке или прекращении уголовных дел против военных должны будут командования воинских частей. Им же придётся контролировать их поведение.

«Правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации»,— говорится в пояснительной записке в законопроекту.

10 июня комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении проект закона, разрешающего служить по контракту в Вооруженных силах РФ гражданам с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и в военное время. Также он разрешит заключать контракты ограниченно годным к службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны).

Александр Кислов