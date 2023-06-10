Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комитет Госдумы одобрил законопроект о праве судимых служить по контракту в период мобилизации

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить служить по контракту гражданам с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и в военное время. Также он разрешит заключать контракты ограниченно годным к службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны).

«Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Проект закона внесли в Госдуму 31 мая депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов. Также их инициатива предусматривает предельный возраст для службы по контракту в обозначенные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет.

Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельного указа об этом не подписывал. В том же месяце приняли закон, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...