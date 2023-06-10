Комитет Госдумы одобрил законопроект о праве судимых служить по контракту в период мобилизации

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить служить по контракту гражданам с судимостью (кроме «тяжких» статей) в период мобилизации и в военное время. Также он разрешит заключать контракты ограниченно годным к службе (если те не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны).

«Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Проект закона внесли в Госдуму 31 мая депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов. Также их инициатива предусматривает предельный возраст для службы по контракту в обозначенные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет.

Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельного указа об этом не подписывал. В том же месяце приняли закон, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Лаура Кеффер