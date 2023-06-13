Бывшему худруку омского «Пятого театра» сократили срок заключения на год

Омский областной суд, рассмотрев жалобу защиты бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Омска Никиты Гриншпуна, осужденного за растрату и коррупцию, смягчил ему наказание. Срок заключения снижен на год — до четырех лет шести месяцев колонии строгого режима. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Гриншпун

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Никита Гриншпун

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, Никита Гриншпун заключал фиктивные договоры о световом оформлении спектаклей, при этом работы выполнял штатный осветитель театра. В период с 2016 по 2018 год таким образом фигурант дела, подсчитали следователи, похитил 1,3 млн руб. Также худрук, по данным следствия, получил 4,2 млн руб. взяток от режиссера театра Дениса Шибаева за общее покровительство — театр перечислял деньги на счет Дениса Шибаева по договорам о постановке спектаклей, тот отдавал часть гонорара худруку.

В феврале 2023 года Никите Гриншпуну суд назначил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режим и штраф в размере 8,4 млн руб. Кроме защиты приговор обжаловала также сторона обвинения, посчитав его чрезмерно мягким. В прениях гособвинение просило для Никиты Гриншпуна 11 лет колонии.

Оксана Павлова, Новосибирск