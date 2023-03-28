Растрату нашли в свете рампы

Защита обжаловала приговор бывшему художественному руководителю «Пятого театра» Омска Никите Гриншпуну, осужденному на пять с половиной лет колонии строгого режима за растрату и коррупцию. Следствие считает, что худрук якобы похитил у театра около 1,3 млн руб. через фиктивные договоры оказания услуг и получал от режиссера «откаты» в обмен на заключение с ним договоров на постановку спектаклей и общее покровительство. В апелляционной жалобе в вышестоящий суд адвокат просит отменить приговор, заявляя о необоснованности выдвинутых против него обвинений и отсутствии доказательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Гриншпун, 2012 год

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости Никита Гриншпун, 2012 год

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

В Омский областной суд подана апелляционная жалоба на приговор по резонансному уголовному делу бывшего худрука «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. Об этом «Ъ» рассказал его адвокат Андрей Хабаров.

Приговор, законность которого оспаривает защита, Первомайский райсуд Омска вынес в середине февраля. Бывшего худрука он признал виновным по обоим инкриминируемым ему эпизодам — растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Согласно версии следствия, в период с марта 2016 по ноябрь 2018 года Никита Гриншпун заключал с подставными лицами фиктивные договоры на разработку светового оформления спектаклей.

Перечисленные для них примерно 1,3 млн руб., уверено следствие, были похищены, а все работы по договорам фактически выполнил штатный осветитель театра.

Кроме того, худрук, по данным обвинения, получил от режиссера театра Дениса Шибаева взятки на сумму 4,2 млн руб. в обмен на то, что не станет его увольнять, принимать меры дисциплинарного характера, а также общее покровительство. Театр перечислял деньги на счет ИП Шибаева по договорам на постановку спектаклей, часть гонорара режиссер отдавал худруку.

Никите Гриншпуну назначили пять с половиной лет в колонии строгого режим и штраф в размере 8,4 млн руб. Кроме того, суд обязал его возместить театру ущерб и запретил в течение трех лет после освобождения заниматься организационно-распорядительной деятельностью в госучреждениях культуры. После оглашения приговора господина Гриншпуна взяли под стражу в зале суда.

Защита обжаловала приговор, считая его «незаконным».

Адвокат Андрей Хабаров пояснил, что во время разбирательства суду было предоставлено достаточно аргументов о непричастности господина Гриншпуна к инкриминируемым преступлениям.

«Обвинение не получило своего подтверждения в процессе, а исследованными в суде доказательствами, напротив, установлена его заведомая надуманность и искусственность»,— высказал свое мнение адвокат.

По его словам, Никита Гриншпун окончил два ведущих профильных вуза страны (московский ГИТИС и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии), где лучшие педагоги обучали его искусству постановки света, и помимо теоретических знаний в этой области он имеет практические навыки — господин Гриншпун работал над световым оформлением спектакля «Женихи», который шел на сцене московского Театра наций, а также некоторых спектаклей «Пятого театра», который он в последующем возглавил.

Уже став худруком театра, отмечает защитник, господин Гриншпун продолжил заниматься постановкой художественного света для спектаклей, хотя это не было прописано в его контракте. Для всех спектаклей, указанных в обвинительном заключении, он самостоятельно разработал идеи светового оформления. По словам адвоката, больше двух десятков свидетелей из числа сотрудников театра подтвердили, что штатному осветителю учреждения, у которого отсутствовало специальное театральное образование, поручали только технические задания, а свет в спектаклях поставил Никита Гриншпун. Однако суд эти показания не взял в расчет.

Худрук Гриншпун, говорит его защитник, получал за свои услуги в среднем около 150 тыс. руб. за премьеру, приглашение же профессионального художника по свету стоило бы для театра дороже.

Один из экспертов фестиваля «Золотая маска» заявил в суде, что гонорар хорошего художника по свету начинается от 200 тыс. руб. и может доходить до 700 тыс. за каждую постановку. «Театр скорее уменьшил свои финансовые затраты при постановке света в спектаклях Гриншпуном, но в любом случае их не увеличил»,— отметил адвокат, считая, что в уголовном деле отсутствует ущерб. Схему с фиктивными договорами, по убеждению защитника, его доверитель использовал вовсе не в целях хищения, а чтобы скрыть доходы, получаемые за световое оформление спектаклей, и таким образом сэкономить на алиментах: с июля 2016 года четверть всех доходов господина Гриншпуна по решению суда уходили его жене и дочери.

Голословным, считает адвокат, и обвинение Никиты Гриншпуна в коррупции. Как сказал юрист, все без исключения свидетели из числа работников «Пятого театра» заявили в суде, что спектакли, режиссером которых значился Денис Шибаев, в действительности ставил Никита Гриншпун. «По сути, Гриншпуну вменено получение в качестве взятки денег, которые являются его гонораром за фактически оказанные услуги режиссера-постановщика спектаклей. То есть он получил взятку своими же деньгами»,— раскритиковал версию следствия защитник.

Юрист отметил, что его подзащитный из личных средств оплачивал режиссеру аренду квартиры в Омске, частые перелеты в Санкт-Петербург и обратно, занятия в фитнес-клубе. Это якобы было условиями Дениса Шибаева, на которых он согласился оформить на себя ИП, с которым «Пятый театр» заключал договоры на постановку спектаклей. Комбинация с ИП, говорит защитник, была придумана для сокрытия доходов, из которых должны уплачиваться алименты.

Адвокат считает, что обвинения худрука в получении взятки «держатся на одних лишь показаниях режиссера». Отметим, что уголовное дело о даче взятки в отношении Дениса Шибаева было прекращено «в связи с активным способствованием раскрытию преступления».

«Мы с моим подзащитным не исключали по итогам процесса иной правовой оценки его действий, но только не как хищения и взятки. Для опровержения обвинения мною были предоставлены суду достаточная совокупность допустимых и не оспоренных обвинением доказательств. Однако в приговоре суда большая часть из них не получила вообще какой-либо оценки, а выводы суда находятся в непримиримом противоречии с установленными в процессе обстоятельствами»,— сказал «Ъ» адвокат Хабаров, который настаивает на отмене приговора и пересмотре дела.

Получить комментарий в «Пятом театре» не удалось. Как указывается в карточке дела на сайте суда, приговор обжаловала и сторона обвинения. По данным пресс-службы Омского областного суда, в представлении прокуратуры ставится вопрос о несправедливости судебного решения ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания. В прениях сторон гособвинение просило для Никиты Гриншпуна вдвое больший срок заключения — 11 лет.

Илья Николаев, Новосибирск