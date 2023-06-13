«Опять работать некому»

Российские студенческие отряды этим летом будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя, отправятся на Байкало-Амурскую магистраль, поработают на важных объектах «Газпрома», РЖД и «Росатома». Ожидается, что в этом году к движению присоединятся более чем 200 тыс. молодых людей. Вместе с тем политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен в эффективности подобных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские студенческие отряды (сокращенно РСО) встали на трудовую вахту, приступили к активной деятельности. В 2023 году к движению присоединятся более 200 тыс. человек.

35 тыс. студентов в разных регионах страны бесплатно освоят программы обучения по рабочим специальностям. Они смогут работать на объектах «Росатома», «Газпрома», РЖД и многих других крупных компаний. Кроме того, более 7 тыс. проводников помогают во время пиковой нагрузки на железной дороге, свыше 2,5 тыс. отправятся на БАМ. РСО поучаствуют в восстановлении Мариуполя и других разрушенных городов и сел.

Российские студенческие отряды были созданы, вернее сказать, воссозданы в 2004 году при поддержке Министерства образования РФ. И как-то об этом не было особо ничего слышно.

В СССР они назывались Всесоюзные студенческие строительные отряды, шефствовал над ними комсомол — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. Деятельность этой организации подавалась как романтический порыв молодых сердец и всячески раскручивалась в средствах пропаганды и массовой информации, мол, вот он — положительный образ советской молодежи, именно такой она и должна быть.

Не чуждые там джинсы, музыка и иные элементы сладкой западной жизни, а наша родная, рабочая молодость, без всяких там вредных течений. Конечно, это в основном было не так. Однако официально считается, что так. Но возможность заработать все-таки имела место, что для студента вопрос более чем актуальный.

Была даже такая популярная песня на музыку Александры Пахмутовой и стихи Николая Добронравова: «Радостный строй гитар. Яростный стройотряд. Словно степной пожар, песен костры горят».

Впрочем, хватит советский романтики. В СССР была очень серьезная проблема под названием «дефицит рабочей силы», а именно — порой не хватало представителей неквалифицированных малооплачиваемых специальностей. Восполнялось все это за счет привлечения практически всех подряд — профессора, интеллигенты, старшие и младшие научные сотрудники командировались в колхозы, совхозы и на овощебазы, равно как и школьники, студенты, а также солдаты и заключенные.

И вот что странно, так иногда казалось, что людей с высшим образованием в стране намного больше, чем без оного. При этом они особенно и не заняты, потому что вполне могут поработать на базах и в колхозах без какого-либо серьезного для себя ущерба. Действительно, съездили, якобы поработали на свежем воздухе, выпили хорошенько, посидели, за жизнь поговорили — результат-то особо не важен. Ведь толку в этом было мало, в основном ездили для галочки, для отчета.

При этом страна как-то не туда развивалась — в космос, конечно, летали, но так, чтобы для людей на бытовом уровне, с этим сложнее: и утюги в итоге взрывались, и калькуляторы были самыми большими в мире и так далее и тому подобное.

И вот сейчас мы видим схожую тенденцию — опять работать некому. Были мигранты, так и те не едут, заключенных опять зовут на помощь, о шестидневной рабочей неделе всерьез заговорили, о дополнительной работе после основной. Вот и студентов приходится переучивать на рабочие специальности.

Какие могут быть в таком случае высокие технологические достижения, сказать сложно. На науку уже времени как бы и не остается.

И образуется тогда новая угроза в виде нехватки уже инженерных квалифицированных и важных научных кадров. И где их брать прикажете? Из недружественных стран за валюту выписывать? Ведь и такое тоже было. И романтики, к слову сказать, особой не наблюдается — глаза явно не горят. Как-то, наверное, нужно активнее продвигать новых комсомольцев в медийном плане. Вот что-что, а это мы хорошо умеем.

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