Патриотам не до игр

В московском парке Победы на Поклонной горе в понедельник начал работу трехдневный всероссийский патриотический форум «Твой герой». Его открытие организаторы из Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) приурочили ко Дню России. Участники деловой программы из профильных ведомств и волонтерских организаций намерены обсудить правильные подходы к работе с подрастающим поколением, а рядовым посетителям предложен с десяток активностей, преимущественно объединенных военно-полевой тематикой. Открывший форум первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко назвал работу с молодежью второй линией фронта в противостоянии с антироссийскими силами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Главные задачи мероприятия вполне исчерпывающе определил президент Владимир Путин, чью приветственную телеграмму сразу после гимна России в исполнении детского хора зачитал Сергей Кириенко. «В ходе форума вы сможете обменяться опытом, обсудить широкий круг актуальных проблем, побывать на масштабных выставочных мероприятиях в парке Победы,— отметил президент.— Подчеркну: сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, ваша деятельность в высшей степени важна и востребована. Вы многое делаете для воспитания подрастающего поколения на незыблемых нравственных ценностях, идеалах патриотизма и гражданственности, богатейшего культурного и духовного наследия». Господин Путин также выразил надежду, что мероприятие «даст старт» тематическим идеям и инициативам.

От себя господин Кириенко добавил, что лучшей даты и места для проведения патриотического форума выбрать было невозможно. «Сегодня мы все как никогда понимаем, и в День России это чувствуется особенно остро, что за свою страну, за суверенитет, за право самим выбирать свое будущее приходится бороться,— сказал представитель Кремля.— Нам досталась великая страна, за которую наши деды и прадеды заплатили дорогой ценой. Часто ценой своей жизни. И сегодня время для наших поколений внести свой вклад в защиту своей страны».

Живым примером такого вклада являются участники военной операции на Украине, продолжил Сергей Кириенко.

Дюжину бойцов, присутствовавших в зале, участники форума встретили бурной овацией, а первый замглавы администрации отметил, что многие из них намерены продолжить борьбу и на идеологическом фронте — как раз в части воспитания молодежи.

«Важно, когда это делает человек, который не просто убежден, а своими делами, поступками и подвигами доказал свое право моральное говорить о настоящем патриотизме»,— объяснил господин Кириенко. Сама же воспитательная работа, по его словам, сейчас сродни пребыванию на передовой: «Не имея возможности справиться с сегодняшним поколением россиян, у наших врагов остается единственный шанс: попробовать побороться за то, во что будут верить следующие поколения, сегодняшние школьники. Это борьба за убеждения, за настоящий патриотизм, который должен передаваться из поколения в поколение, это тоже линия фронта».

Обсуждать планы сражений на патриотическом фронте участники деловой программы форума будут в течение трех дней

Среди тем панельных дискуссий и семинаров — «Применение современных технологий в работе по контрпропаганде со школьниками», «Просветительская работа по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей в молодежной среде», «Механизмы нефинансовой поддержки молодых специалистов» и т. п. Рядовым посетителям в это время предложены разнообразные формы патриотического культурного досуга, тоже по большей части завязанные на военно-полевую или военно-историческую тематику.

К полудню 12 июня, по оценке корреспондента “Ъ”, в мероприятиях форума поучаствовали не менее 500 человек.

Активности для них организуют ДОСААФ, Всероссийский студенческий корпус спасателей, волонтерские подразделения Росмолодежи и российские вузы. Посетителям, например, предлагали провести сердечно-легочную реанимацию манекена, ответить на вопросы о Великой Отечественной войне, детально изучить образцы современного российского стрелкового оружия, написать письмо бойцам СВО, приобрести поделки детей Донбасса и т. п. А в шатре проекта «Твой герой» (программа, в рамках которой чиновники намерены привлекать ветеранов СВО к воспитательной работе) анонсирована возможность пообщаться с участниками спецоперации.

В завершение своего визита на форум этот павильон посетил и Сергей Кириенко. «Ребята у нас теперь перемещаются по всей стране»,— представила ему одного из ветеранов—участников проекта глава Росмолодежи Ксения Разуваева. «Дома почти не бываю»,— подтвердил ветеран. «Так это же хорошо!» — подбодрил собеседника Сергей Кириенко, по-свойски приобняв его за плечо. «Да, мне нравится!» — охотно согласился боец.

Григорий Лейба