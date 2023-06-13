Белоусов: инициатором налога на сверхприбыль был бизнес, а не власти

Инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет (так называемого windfall tax) были не власти, а бизнесмены, утверждает первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, предприниматели поняли, что у них «колоссальные доходы», и сами предложили «скинуться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству… Они же (бизнесмены.— "Ъ") умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: "Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим"»,— сказал господин Белоусов в интервью РБК.

Предполагается, что новый единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес.

О законопроекте — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Лаура Кеффер