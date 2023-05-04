Windfall tax обозначил критерии

Минфин окончательно определился с параметрами налога с крупного бизнеса и попросил профильные ведомства согласовать законопроект до 10 мая. Как пишут «Ведомости», разовый сбор — так называемый windfall tax — нужно будет уплатить не позднее 28 января 2024 года. Ставку установят в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над результатами 2018-2019 годов. Речь идет о средних арифметических показателях.

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Но если бизнес намерен выплатить налог до 30 ноября этого года, ставка будет вдвое ниже — 5%. Этот пункт, как и другие правила, должны помочь получить деньги в бюджет как можно скорее, рассказал в интервью “Ъ FM” глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин:

«Я, может быть, в шутку в свое время предложил использовать формулу штрафов ГИБДД, чтобы иметь возможность получить это единовременный сбор в 2023 году. Вводим платеж 1 января 2024 года, но кто заплатит раньше — скидка 50%.

Единственное, что мы понимаем — целый ряд компаний будут пытаться добежать и до правительства, и до Государственной думы, и попросить исключить их либо как компании, либо как отрасли. Просим правительство, если оно пойдет навстречу, не менять базовые цифры 5% и 10%, это должно быть уже преференцией за счет бюджета.

Мы предлагали этот дополнительный платеж, исходя из того, что те, у кого есть прибыль, могут заплатить дополнительный пункт в 0,5%. Во-первых, правительство не хотело вводить новый налог и повышать ставку. Дополнительным аргументом было, что в середине года нельзя добавлять налоги — это ограничение налогового законодательства.

При этом деньги Минфин хотел получить осенью 2023 года. С точки зрения администрирования дополнительный налог на прибыль — более простая конструкция. Она привязана к реальной прибыли компании, но в текущем периоде. Обсуждалось, а позволит ли прибыль 2023 года выйти на те цифры, если мы эти 0,5% добавим? А вдруг прибыльность российских компаний будет ниже, и тогда цифра будет другая? Поэтому Минфин исходил из того, что базой должна быть прибыль предшествующая. И сначала это был 2022 год, потом появилась средняя арифметическая формула двух лет, по сравнению со средней арифметической двух лет до пандемии и так далее».

Налог не должны платить компании, если среднее арифметическое из их прибыли за названный выше период не превысило 1 млрд руб. А также предприятия нефтегазового, угледобывающего секторов и все организации среднего и малого бизнеса.

Кроме того, сам сбор закрепят в законе как налог «чрезвычайного характера». Как отмечали опрошенные “Ъ FM” юристы, это, скорее всего, приведет к тому, что он не останется единоразовым, как обещалось изначально. При необходимости подобные сборы можно будет проводить регулярно. Но все будет зависеть от конечных формулировок, добавляют специалисты.

Судя по всему, в правилах также останется множество лазеек для бизнеса, говорит доцент Финансового университета, автор Youtube-канала «Простые числа» Олег Комолов:

«В 2022 году речь шла об 1 трлн руб., который государство получит от налога на сверхдоходы, в итоге сторговались на куда меньшую сумму, что, конечно, совершенно незначительно в контексте тех бюджетных проблем, которые испытывает российское государство.

Дефицит бюджета на этот год запланирован почти на 3 трлн руб. Вероятно, он будет больше, учитывая то, какими темпами государство идет по пути наращивания бюджетного дефицита.

Очевидно, стоит ожидать разные неблагоприятные решения по увеличению налоговой нагрузки на население. Но у компаний сохраняется целый ряд лазеек, как можно сократить налоговую нагрузку в рамках налога на сверхдоходы. Предполагается вычет из уже полученной прибыли на размер инвестиций, необходимых для адаптации бизнеса к новым условиям, новых санкций, импортозамещения, всего остального.

Если компаниям удастся доказать, что они осуществляют капиталовложения с целью ухода от давления со стороны западного мира, то вполне вероятно, что для многих предприятий получится получить определенные послабления.

И в США в 1980-ые годы вводили налоги на сверхдоходы для компаний, но получили в итоге сумму раза в четыре меньшую, чем планировал американский бюджет. Потому что у компаний находилось множество отговорок и возможностей сократить налоговую нагрузку. Вероятно, что и здесь Минфин не факт, что получит даже запланированные 300 млрд руб.

Кого в итоге это может коснуться? Данная налоговая мера, скорее, является обращенной к населению, мол, олигархи тоже заплатят за сложившийся кризис. В конечном счете, крупный бизнес понесет лишь небольшие траты в этих условиях».

Сбор должны будут выплатить не только российские, но и иностранные компании с постоянным представительством в России. Как отмечают «Ведомости», власти обосновали инициативу достаточно высоким уровнем дохода за 2021-й и 2022 годы в некоторых отраслях экономики.

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