Развивающиеся страны выучили уроки

Рост ключевых ставок в мире и возросшие внешние риски пока оказывают ограниченное влияние на развивающиеся страны, следует из обзора агентства АКРА. По подсчетам аналитиков, в состоянии «финансового стресса» (исходя из котировок еврооблигаций) сейчас находятся 27 таких государств, в основном с небольшими размерами экономик. Отмечается, что развивающиеся страны сумели извлечь уроки из предыдущих кризисов 1998 и 2008 годов и сейчас, как правило, действуют на опережение. Кроме Международного валютного фонда (МВФ) у них теперь есть и иные источники внешней поддержки — это средства Китая, стран Персидского залива, а также Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Аналитики рейтингового агентства АКРА исследовали влияние внешних шоков последних лет на развивающиеся страны. В имеющемся у “Ъ” обзоре агентства отмечается, что вслед за развитыми странами к циклу повышения ставок перешли и центробанки развивающихся государств. В результате стоимость заимствований выросла как в иностранных, так и в национальных валютах, а снижение курса ряда нацвалют оказало дополнительное давление на цены.

Как следствие всего этого — кредитное качество многих развивающихся стран ухудшилось, количество дефолтов выросло. Из развивающихся стран, имеющих доступ к международному рынку капитала на рыночных условиях (выпускавших еврооблигации), 27 государств сейчас находятся в состоянии финансового стресса (спред по их бумагам превышает 700 базисных пунктов). Восемь стран уже допустили дефолт.

Общая задолженность по еврооблигациям 27 «стрессовых» стран составляет $407,6 млрд при общем объеме таких бумаг развивающихся стран $1,4 трлн.

В АКРА отмечают, что пока речь идет о сравнительно небольших экономиках (у 21 из них номинальный объем ВВП не превышает $100 млрд), которые сосредоточены преимущественно в двух регионах — это Африка южнее Сахары и Южная Америка. Относительно крупные экономики в «списке 27» — Украина, Аргентина, Пакистан, Египет и Нигерия.

Масштабирование кризиса, по мнению аналитиков, сдерживают накопленный опыт и внешняя поддержка. Многие развивающиеся страны учли опыт предыдущих кризисов, некоторые, в том числе Россия и Бразилия, начали повышать ставки даже раньше развитых стран. Качественному изменению ситуации также способствовали рост числа стран с плавающим валютным режимом (62 — в 2021 году против 40 — в 2007-м), развитие внутренних рынков капитала и активное проведение стресс-тестов (в частности, в рамках оценки долговой нагрузки МВФ).

Внешняя поддержка, за которой обращаются развивающиеся государства, не только растет, но и трансформируется.

У стран, оказавшихся на грани утраты макроэкономической стабильности, помимо МВФ появились и альтернативные источники получения средств. Теперь это не только Китай, который традиционно был крупнейшим кредитором развивающихся государств, но и Индия, а также страны Персидского залива.

Показательным примером страны, которая обращается за внешней поддержкой к государствам-партнерам, а не к МВФ, является Турция. Напомним, эта страна проводила нетрадиционную денежно-кредитную политику (снижение ключевой ставки при росте инфляции), из-за чего оказалась вынуждена искать дополнительные источники пополнения валютных резервов, заключая, в частности, валютные своп-соглашения с Катаром (на $15 млрд) и ОАЭ (на $5 млрд). Отметим, впрочем, что после возвращения на пост министра финансов в турецком правительстве Мехмета Шимшека экономическая политика этой страны далее, вероятно, станет более традиционной (см. “Ъ” от 5 июня).

В АКРА отмечают, что нынешнее состояние развивающихся экономик нельзя назвать устойчивым. Недопущение финансового кризиса будет возможно только при повышении прозрачности, развитии национальных рынков и механизмов взаимной поддержки государств. Среди конкретных мер, которые могли бы принять власти развивающихся стран, бюджетная консолидация, экономия принесенных высокой инфляцией бюджетных доходов, развитие рынков госдолга в национальных валютах.

Кристина Боровикова