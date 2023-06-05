Традиционные экономические ценности

Переизбранный по итогам второго тура президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил о формировании нового кабинета министров. Одним из самых важных назначений стало возвращение на пост министра финансов Мехмета Шимшека, занимавшего эту должность в 2009–2015 годах (затем назначен на пост вице-премьера, который покинул его в июле 2018 года). Министр — экономист с опытом работы в инвестбанках и сторонник умеренной фискальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Назначение можно считать более чем своевременным: ослабление турецкой лиры ускорилось — ее курс к доллару США приблизился к 21 лире за доллар. Текущий кризис можно отсчитывать от осени 2021 года — тогда инфляция достигла 20%, но ЦБ страны под давлением курса господина Эрдогана на реализацию «новой экономической модели» воздержался от повышения ставок — напротив, их уровень стал снижаться (в 2021 году — с 19% до 14%, в 2022-м — до 9%, сейчас 8,5%), что расходится с конвенциальной экономической политикой, предполагающей повышение ставок для снижения темпов роста цен. В итоге разрыв ставок с уровнем инфляции стал расширяться: в начале 2022 года она превысила 50%, а в октябре рост цен разогнался до 85%. После этого годовой показатель стал замедляться из-за эффекта высокой базы и снижения цен на энергию — в апреле инфляция замедлилась до 43,7%.

По словам Мехмета Шимшека, теперь правительство будет добиваться снижения инфляции до однозначных показателей в среднесрочной перспективе и придерживаться «фискальной дисциплины». «У Турции не осталось выбора, кроме как вернуться к рациональному подходу — основанная на правилах и предсказуемая экономика является основой благосостояния. Для достижения цели мы будем использовать такие фундаментальные принципы, как прозрачность, последовательность, предсказуемость и следование международным нормам»,— подчеркнул министр во время церемонии передачи полномочий.

Насколько традиционной окажется политика нового кабинета, покажет, как ни странно, уже ближайшее заседание центробанка страны, если к тому моменту будет объявлено о смене его руководства. По сообщениям СМИ, пост может занять Хафизе Гайе Эркан, работавшая в том числе в Goldman Sachs. Мехмет Шимшек уже пообещал «помогать ЦБ в борьбе с инфляцией».

Вряд ли стоит ожидать резкого повышения ставок и торможения кредитования, способного остановить рост экономики — такой подход идет вразрез со сложившейся моделью (дешевая лира и кредиты по ставкам ниже реальных стимулируют рост) — но даже более слабые сигналы об ужесточении политики способны поддержать курс лиры и смягчить давление на инфляцию.