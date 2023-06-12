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Коммерсантъ FM
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Corriere della Sera оценила наследство бывшего премьера Италии Берлускони в €4 млрд

Наследство бывшего премьер-министра Италии и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони оценивается €4 млрд, пишет газета Corriere della Sera. Он умер сегодня в возрасте 86 лет.

По данным Corriere della Sera, Сильвио Берлускони принадлежит 61% акций медиагруппы Fininvest, которую он основал в 1978 году. Остальные доли компании принадлежат его детям. Газета La Repubblica оценивает рыночную стоимость акций Fininvest в €2,9 млрд. По подсчетам Corriere della Sera, господин Берлускони в последние годы получал от деятельности компании €170 тыс. в день.

Кроме того, бывшему итальянскому премьеру принадлежат несколько вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане, Audi A17, яхта Magnum 70, «Сан-Маурицио» и парусник Principessa Vai Via. Также он владел футбольным клубом «Монца». La Repubblica уточняет, что в наследство входят инвестиции в некоторые цифровые компании, такие как Satispay и Soldo, а также три самолета и вертолет.

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких у Сильвио Берлускони диагностировали хронический миеломоноцитарный лейкоз. В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Сегодня он скончался в больнице San Raffaele в Милане, куда был госпитализирован 9 июня.

Сильвио Берлускони становился главой правительства Италии рекордные для страны четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В сентябре 2022-го господин Берлускони одержал победу на выборах в Сенат от избирательного округа Монца.

Лусине Баласян

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