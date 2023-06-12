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Коммерсантъ FM
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Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони

Фото: Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters

Сильвио Берлускони

Фото: Guglielmo Mangiapane / File Photo / Reuters

По информации издания, господин Берлускони скончался в больнице San Raffaele в Милане, куда был госпитализирован 9 июня, всего через три недели после того, как его выписали из больницы.

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких у политика диагностировали хронический миеломоноцитарный лейкоз. В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Господин Берлускони пролежал в миланской клинике 45 дней и был выписан из нее 19 мая.

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