Минздрав РФ сообщил о двухмесячном запасе лекарств для помощи жителям затопленных районов Херсонской области

Министерство здравоохранения России сообщило о работе в зоне затопления районов Херсонской области. По данным ведомства, в регионе сформирован двухмесячный запас лекарств и медизделий.

«Все лечебные организации, медпосты ПВР и мобильные бригады укомплектованы лекарственными препаратами и медизделиями, сформирован двухмесячный запас.В ПВР Скадовска и Железного порта началась вакцинация против инфекционных заболеваний»,— говорится в Telegram-канале Минздрава РФ.

В ведомстве добавили, что в Херсонскую область доставят микробиологическую мобильную лабораторию для медосмотров населения, в том числе в пунктах временного размещения. Ранее в регион прибыли эпидемиологи и инфекционисты.

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня произошел неконтролируемый сброс воды. Затопило населенные пункты по обе стороны Днепра. Известно о гибели семи человек.

Российская сторона, контролирующая левый берег Днепра, сообщала о размещении в ПВР почти 1,6 тыс. человек, всего эвакуировано 7 тыс. человек. Украинские власти, контролирующие правый берег, эвакуировали около 3 тыс. человек.

Лусине Баласян