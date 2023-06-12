Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил перенос празднования Дня Победы на 8 мая. Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта на сайте Верховной рады. В документе говорится, что он возвращен с подписью президента сегодня, 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

8 мая господин Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. В тот же день он направил в Раду законопроект о праздновании Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Верховная рада одобрила эту инициативу в конце мая.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер