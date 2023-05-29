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Коммерсантъ FM
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Верховная рада одобрила закон, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

Верховная рада приняла законопроект, который вводит официальный выходной 8 мая и устанавливает эту дату Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram.

По информации господина Железняка, за принятие закона проголосовали 317 депутатов, против — один.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. Тогда же он сообщил, что направил в Верховную раду законопроект о праздновании Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.

Как в Киеве отметили 9 Мая в этом году — в материале «Ъ» «Дни Европы почтены».

Эрдни Кагалтынов

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