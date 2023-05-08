Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. День Победы он предложил отмечать 8 мая.

Как сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении, он направил в Верховную раду законопроект, cогласно которому 8 мая будет объявлен Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы»,— заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Лусине Баласян