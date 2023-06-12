Шлем размера XXL

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23-я победа Новака Джоковича на мейджорах сделала его величайшим теннисистом в истории

Победив в воскресенье на Открытом чемпионат Франции, 36-летний Новак Джокович вернулся на первое место в мировом рейтинге, стал единственным теннисистом в истории, которому минимум по три раза удалось выиграть каждый из четырех турниров Большого шлема, а главное, выиграл свой 23-й мейджор, установив, таким образом, исторический рекорд. Улучшить это достижение в обозримом будущем может только он сам.

В обозримом будущем улучшить рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема может только сам Новак Джокович

В обозримом будущем улучшить рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема может только сам Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В обозримом будущем улучшить рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема может только сам Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В середине мая в Риме на Открытом чемпионате Италии, предпоследнем крупном состязании грунтового сезона, который до приезда на Roland Garros складывался для Новака Джоковича крайне неудачно, сербского теннисиста спросили, рассчитывает ли он на что-то серьезное в Париже. «Да»,— коротко ответил Джокович, сделав загадочное выражение лица. А через три с половиной недели он в блестящем стиле победил на Открытом чемпионате Франции, сломив сопротивление и россиянина Карена Хачанова, который первым на этом турнире взял у него один сет, и своего молодого конкурента в борьбе за лидерство в мировом рейтинге Карлоса Алькараса, и классного грунтового специалиста норвежца Каспера Рууда, теперь уже двукратного неудачника парижских финалов. Благодаря этому Джокович вернул себе первую строчку в мировом рейтинге, на которой, кстати, он проводит уже 389-ю неделю. Также он стал единственным теннисистом в истории, выигравшим минимум трижды каждый из четырех чемпионатов Большого шлема. А главное, Новак Джокович вышел в единоличные лидеры по общему количеству титулов, завоеванных на этих самых престижных теннисных турнирах. Теперь у него на счету 23 победы: на одну больше, чем у испанца Рафаэля Надаля, и на три — чем у швейцарца Роджера Федерера. При этом Федерер завершил свою карьеру еще в прошлом году, а травмированный 37-летний Надаль недавно объявил, что в следующем сезоне проведет свой прощальный тур. То есть его шансы выиграть хотя бы еще один мейджор минимальны.

Тому, что незаурядная гонка трех теннисных гигантов почти наверняка останется за Джоковичем, существует логичное объяснение. Если Федерер справедливо считался гением атакующей игры, основанной на блестящем чувстве мяча, а Надаль —- великолепным атлетом, который за счет более надежного, силового тенниса доминировал прежде всего на грунтовых кортах, то в игре Джоковича сочетаются лучшие элементы обоих стилей.

Его сила — в универсализме, доведенном до совершенства. Джокович умеет в теннисе абсолютно все и способен выигрывать за счет совершенно разных козырей.

Это умение в сочетании с огромным опытом, а также чемпионским характером уже много раз позволяло вовремя преодолевать те трудные периоды, когда, как, например, минувшей весной, его форма оставляла желать лучшего.

Битва Федерера, Надаля и Джоковича за рекорд по числу побед на мейджорах, являющаяся редчайшим примером соперничества трех суперзвезд, равных по уровню мастерства и харизмы, началась ровно два десятилетия тому назад победой Федерера на Wimbledon (cм. справку). По иронии судьбы именно в 2003 году серб, который младше швейцарца на шесть лет, провел свои первые профессиональные турниры. Долгое время казалось, что Федерера, очевидного лидера мужского тенниса середины нулевых, опередить невозможно. Надаль считался узкопрофильным грунтовым специалистом, а Джокович свой первый титул на турнирах Большого шлема выиграл на Australian Open лишь в начале 2008 года, когда на счету Федерера было уже 12 таких побед. Но затем оба преследователя стали приближаться к швейцарцу, которому не помог остаться рекордсменом даже выдающийся ренессанс в 2017 и 2018 годах. Выиграв пять лет назад Australian Open, Федерер достиг круглой отметки в 20 титулов. На тот момент он опережал на четыре титула Надаля и на восемь — Джоковича, но в 2019 году проиграл сербскому теннисисту выдающийся по драматизму финал Wimbledon и улучшить свой показатель больше шансов не имел.

Победы Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на турнирах Большого шлема

Год Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open

2003 - - Федерер (1) -

2004 Федерер (2) - Федерер (3) Федерер (4)

2005 - Надаль (1) Федерер (5) Федерер (6)

2006 Федерер (7) Надаль (2) Федерер (8) Федерер (9)

2007 Федерер (10) Надаль (3) Федерер (11) Федерер (12)

2008 Джокович (1) Надаль (4) Надаль (5) Федерер (13)

2009 Надаль (6) Федерер (14) Федерер (15) -

2010 Федерер (16) Надаль (7) Надаль (8) Надаль (9)

2011 Джокович (2) Надаль (10) Джокович (3) Джокович (4)

2012 Джокович (5) Надаль (11) Федерер (17) -

2013 Джокович (6) Надаль (12) - Надаль (13)

2014 - Надаль (14) Джокович (7) -

2015 Джокович (8) - Джокович (9) Джокович (10)

2016 Джокович (11) Джокович (12) - -

2017 Федерер (18) Надаль (15) Федерер (19) Надаль (16)

2018 Федерер (20) Надаль (17) Джокович (13) Джокович (14)

2019 Джокович (15) Надаль (18) Джокович (16) Надаль (19)

2020 Джокович (17) Надаль (20) - -

2021 Джокович (18) Джокович (19) Джокович (20) -

2022 Надаль (21) Надаль (22) Джокович (21) -

2023 Джокович (22) Джокович (23) * **

* Wimbledon пройдет с 3 по 16 июля.

** US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Австралийский триумф Надаля в 2022 году позволил ему обойти Федерера. Но время работало уже против испанца, который, испытывая хронические проблемы со стопой, через несколько месяцев все же выиграл Roland Garros в 14-й раз. И Джокович, который в 2021 году в возрасте 34 лет победил в Мельбурне, Париже и Лондоне, оступившись лишь в нью-йоркском финале против Даниила Медведева, использовал свой шанс. Он взял три последних турнира Большого шлема, в которых принимал участие,— прошлогодний Wimbledon, а также Australian Open этого года и нынешний Roland Garros, где в 36 лет и 20 дней стал самым возрастным чемпионом, с тех пор как в 1930 году в Париже победил 37-летний американец Билл Тилден.

Фотогалерея

Roland Garros-2023

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Победитель Roland Garros в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович с кубком. Серб получил главную награду Roland Garros в третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22

Победитель Roland Garros в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович с кубком. Серб получил главную награду Roland Garros в третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (справа) и его соперник в финале, норвежский теннисист Каспер Рууд

Джокович (справа) и его соперник в финале, норвежский теннисист Каспер Рууд

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне матча между Джоковичем и Руудом

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в матче против Рууда

Джокович в матче против Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович (в центре) после победы в финальном матче

Новак Джокович (в центре) после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония награждения после финального матча между Джоковичем и Руудом

Церемония награждения после финального матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Болельщики Джоковича на трибуне наблюдают за церемонией награждения

Болельщики Джоковича на трибуне наблюдают за церемонией награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (слева) и Рууд на церемонии награждения

Джокович (слева) и Рууд на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович с кубком

Новак Джокович с кубком

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович после победы в финальном матче

Новак Джокович после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в финальном матче против норвежца Каспера Рууда

Джокович в финальном матче против норвежца Каспера Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче против Новака Джоковича

Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче против Новака Джоковича

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония начала финального матча между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом

Церемония начала финального матча между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

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Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

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Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

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Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

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Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

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Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

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Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

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Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

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Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

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Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

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Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

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Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

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Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

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Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

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Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

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Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

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Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

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Сербский теннисист Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович

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Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

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Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

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Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

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Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

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Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

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Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

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Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

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Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

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Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.&lt;br>На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.
На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Победитель Roland Garros в мужском одиночном разряде, сербский теннисист Новак Джокович с кубком. Серб получил главную награду Roland Garros в третий раз, всего на его счету теперь 23 победы в турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, Джокович обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого таких побед 22

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (справа) и его соперник в финале, норвежский теннисист Каспер Рууд

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Футболисты Килиан Мбаппе (в центре) и Златан Ибрагимович (справа) на трибуне матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в матче против Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович (в центре) после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония награждения после финального матча между Джоковичем и Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Болельщики Джоковича на трибуне наблюдают за церемонией награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович (слева) и Рууд на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович с кубком

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Новак Джокович после победы в финальном матче

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Джокович в финальном матче против норвежца Каспера Рууда

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Норвежский теннисист Каспер Рууд в матче против Новака Джоковича

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Церемония начала финального матча между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек на церемонии награждения после победы в матче с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Ига Швентек (вторая слева), американская теннисистка Крис Эверт (вторая страва) и чешская теннисистка Каролина Мухова на церемонии награждения победителей

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева, победившая в чемпионате среди юниоров, на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Алина Корнеева во время матча с перуанской спортсменкой Луссианой Перес-Аларкон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чемпион юниорского Roland Garros в парном разряде — российский теннисист Ярослав Демин (в паре с мексиканцем Родриго Пачеко) — во время матча с итальянскими теннисистами Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале с норвежским спортсменом Каспером Руудом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанский теннисист Карлос Алькарас (слева) во время матча с сербским спортсменом Новаком Джоковичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

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Арина Соболенко из Белоруссии во время матча с чешской теннисисткой Каролиной Муховой

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Сербский теннисист Новак Джокович во время матча с российским теннисистом Кареном Хачановым

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча с чешской спортсменкой Каролиной Муховой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Чешская теннисистка Каролина Мухова во время матча с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой

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Александр Зверев из Германии во время матча с болгарским теннисистом Григором Димитровым

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Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри во время матча с японским спортсменом Йосихито Нисиокой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Датский спортсмен Хольгер Руне во время матча с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло

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Норвежский теннисист Каспер Рууд во время матча с чилийским спортсменом Николасом Харри

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Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей

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Испанский теннисист Карлос Алькарас во время матча с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти

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Американская спортсменка Слоан Стивенс в матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко

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Греческий теннисист Стефанос Циципас во время матча с австрийским спортсменом Себастьяном Офнером

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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во время матча с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с российской спортсменкой Дарьей Касаткиной

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Российская теннисистка Дарья Касаткина против украинки Элины Свитолиной

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Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Россиянка Анастасия Павлюченкова во время матча с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Екатерина Александрова во время матча с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майя

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя в матче против российской теннисистки Екатерины Александровой

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Американская теннисистка Кори Гауфф играет против россиянки Мирры Андреевой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Датский теннисист Хольгер Руне во время встречи с аргентинским спортсменом Генаро Альберто Оливьери

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Японский теннисист Йосихито Нисиока во время матча с бразильцем Тьяго Сейботом Уайлдом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд против японца Есихито Нисиоки

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Испанец Алехандро Давидович-Фокина во время матча с сербским теннисистом Новаком Джоковичем

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Сербский теннисист Новак Джокович

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская теннисистка Элина Аванесян во время матча с датчанкой Кларой Таусон

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча с итальянцем Лоренцо Сонего

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Российская теннисистка Анастасия Потапова играет против Анастасии Павлюченковой

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча с австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Австралийский спортсмен Танаси Коккинакис против российского теннисиста Карена Хачанова

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российский теннисист Аслан Карацев во время матча с американцем Френсисом Тиафо

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Польская теннисистка Ига Швентек во время матча с американской спортсменкой Клэр Лю

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Российская спортсменка Екатерина Александрова во время встречи с немецкой теннисисткой Анной-Леной Фридзам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Roland Garros — второй в сезоне чемпионат Большого шлема с общим призовым фондом €49,6 млн.
На фото: российская теннисистка Мирра Андреева на матче с французской спортсменкой Диан Парри

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Сумеет ли Джокович улучшить свой нынешний показатель, который лет десять назад выглядел просто нереальным,— в значительной степени вопрос его собственной мотивации. В его возрасте сохранить ее непросто даже такому выдающемуся мастеру. Но многое будет зависеть и от того, что смогут показать в ближайшее время конкуренты серба, прежде всего Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Россиянин на Roland Garros потерпел неудачу, проиграв в первом круге, а испанец в полуфинале против Джоковича не выдержал напряжения. Это не значит, что так будет всегда, хотя предстоящий Wimbledon серб в любом случае начнет фаворитом.

Евгений Федяков, Париж

Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР

1 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков. 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7115. 3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6100. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4920. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000. 8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3515. 9 (9). Янник Синнер (Италия) — 3300. 10 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3125. 11 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2850. 12 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 2835. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2565. 14 (14). Хуберт Хуркач (Польша) — 2435. 15 (16). Борна Чорич (Хорватия) — 2430. 16 (17). Томми Пол (США) — 2205. 17 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 2095. 18 (19). Алекс де Минор (Австралия) — 1905. 19 (21). Пабло Кареньо Буста (Испания) — 1730. 20 (23). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1655… 48 (62). Аслан Карацев — 878... 92 (87). Александр Шевченко — 647… 99 (99). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 611.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8940 очков. 2 (2). Арина Соболенко…

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  • Газета «Коммерсантъ» №103/В от 13.06.2023, стр. 12

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