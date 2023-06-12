Шлем размера XXL

Победив в воскресенье на Открытом чемпионат Франции, 36-летний Новак Джокович вернулся на первое место в мировом рейтинге, стал единственным теннисистом в истории, которому минимум по три раза удалось выиграть каждый из четырех турниров Большого шлема, а главное, выиграл свой 23-й мейджор, установив, таким образом, исторический рекорд. Улучшить это достижение в обозримом будущем может только он сам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В обозримом будущем улучшить рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема может только сам Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ В обозримом будущем улучшить рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема может только сам Новак Джокович

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В середине мая в Риме на Открытом чемпионате Италии, предпоследнем крупном состязании грунтового сезона, который до приезда на Roland Garros складывался для Новака Джоковича крайне неудачно, сербского теннисиста спросили, рассчитывает ли он на что-то серьезное в Париже. «Да»,— коротко ответил Джокович, сделав загадочное выражение лица. А через три с половиной недели он в блестящем стиле победил на Открытом чемпионате Франции, сломив сопротивление и россиянина Карена Хачанова, который первым на этом турнире взял у него один сет, и своего молодого конкурента в борьбе за лидерство в мировом рейтинге Карлоса Алькараса, и классного грунтового специалиста норвежца Каспера Рууда, теперь уже двукратного неудачника парижских финалов. Благодаря этому Джокович вернул себе первую строчку в мировом рейтинге, на которой, кстати, он проводит уже 389-ю неделю. Также он стал единственным теннисистом в истории, выигравшим минимум трижды каждый из четырех чемпионатов Большого шлема. А главное, Новак Джокович вышел в единоличные лидеры по общему количеству титулов, завоеванных на этих самых престижных теннисных турнирах. Теперь у него на счету 23 победы: на одну больше, чем у испанца Рафаэля Надаля, и на три — чем у швейцарца Роджера Федерера. При этом Федерер завершил свою карьеру еще в прошлом году, а травмированный 37-летний Надаль недавно объявил, что в следующем сезоне проведет свой прощальный тур. То есть его шансы выиграть хотя бы еще один мейджор минимальны.

Тому, что незаурядная гонка трех теннисных гигантов почти наверняка останется за Джоковичем, существует логичное объяснение. Если Федерер справедливо считался гением атакующей игры, основанной на блестящем чувстве мяча, а Надаль —- великолепным атлетом, который за счет более надежного, силового тенниса доминировал прежде всего на грунтовых кортах, то в игре Джоковича сочетаются лучшие элементы обоих стилей.

Его сила — в универсализме, доведенном до совершенства. Джокович умеет в теннисе абсолютно все и способен выигрывать за счет совершенно разных козырей.

Это умение в сочетании с огромным опытом, а также чемпионским характером уже много раз позволяло вовремя преодолевать те трудные периоды, когда, как, например, минувшей весной, его форма оставляла желать лучшего.

Битва Федерера, Надаля и Джоковича за рекорд по числу побед на мейджорах, являющаяся редчайшим примером соперничества трех суперзвезд, равных по уровню мастерства и харизмы, началась ровно два десятилетия тому назад победой Федерера на Wimbledon (cм. справку). По иронии судьбы именно в 2003 году серб, который младше швейцарца на шесть лет, провел свои первые профессиональные турниры. Долгое время казалось, что Федерера, очевидного лидера мужского тенниса середины нулевых, опередить невозможно. Надаль считался узкопрофильным грунтовым специалистом, а Джокович свой первый титул на турнирах Большого шлема выиграл на Australian Open лишь в начале 2008 года, когда на счету Федерера было уже 12 таких побед. Но затем оба преследователя стали приближаться к швейцарцу, которому не помог остаться рекордсменом даже выдающийся ренессанс в 2017 и 2018 годах. Выиграв пять лет назад Australian Open, Федерер достиг круглой отметки в 20 титулов. На тот момент он опережал на четыре титула Надаля и на восемь — Джоковича, но в 2019 году проиграл сербскому теннисисту выдающийся по драматизму финал Wimbledon и улучшить свой показатель больше шансов не имел.

Победы Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на турнирах Большого шлема Год Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open 2003 - - Федерер (1) - 2004 Федерер (2) - Федерер (3) Федерер (4) 2005 - Надаль (1) Федерер (5) Федерер (6) 2006 Федерер (7) Надаль (2) Федерер (8) Федерер (9) 2007 Федерер (10) Надаль (3) Федерер (11) Федерер (12) 2008 Джокович (1) Надаль (4) Надаль (5) Федерер (13) 2009 Надаль (6) Федерер (14) Федерер (15) - 2010 Федерер (16) Надаль (7) Надаль (8) Надаль (9) 2011 Джокович (2) Надаль (10) Джокович (3) Джокович (4) 2012 Джокович (5) Надаль (11) Федерер (17) - 2013 Джокович (6) Надаль (12) - Надаль (13) 2014 - Надаль (14) Джокович (7) - 2015 Джокович (8) - Джокович (9) Джокович (10) 2016 Джокович (11) Джокович (12) - - 2017 Федерер (18) Надаль (15) Федерер (19) Надаль (16) 2018 Федерер (20) Надаль (17) Джокович (13) Джокович (14) 2019 Джокович (15) Надаль (18) Джокович (16) Надаль (19) 2020 Джокович (17) Надаль (20) - - 2021 Джокович (18) Джокович (19) Джокович (20) - 2022 Надаль (21) Надаль (22) Джокович (21) - 2023 Джокович (22) Джокович (23) * ** * Wimbledon пройдет с 3 по 16 июля. ** US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Австралийский триумф Надаля в 2022 году позволил ему обойти Федерера. Но время работало уже против испанца, который, испытывая хронические проблемы со стопой, через несколько месяцев все же выиграл Roland Garros в 14-й раз. И Джокович, который в 2021 году в возрасте 34 лет победил в Мельбурне, Париже и Лондоне, оступившись лишь в нью-йоркском финале против Даниила Медведева, использовал свой шанс. Он взял три последних турнира Большого шлема, в которых принимал участие,— прошлогодний Wimbledon, а также Australian Open этого года и нынешний Roland Garros, где в 36 лет и 20 дней стал самым возрастным чемпионом, с тех пор как в 1930 году в Париже победил 37-летний американец Билл Тилден.

Сумеет ли Джокович улучшить свой нынешний показатель, который лет десять назад выглядел просто нереальным,— в значительной степени вопрос его собственной мотивации. В его возрасте сохранить ее непросто даже такому выдающемуся мастеру. Но многое будет зависеть и от того, что смогут показать в ближайшее время конкуренты серба, прежде всего Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Россиянин на Roland Garros потерпел неудачу, проиграв в первом круге, а испанец в полуфинале против Джоковича не выдержал напряжения. Это не значит, что так будет всегда, хотя предстоящий Wimbledon серб в любом случае начнет фаворитом.

Евгений Федяков, Париж