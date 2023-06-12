Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков. 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7115. 3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6100. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4920. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000. 8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3515. 9 (9). Янник Синнер (Италия) — 3300. 10 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3125. 11 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2850. 12 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 2835. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2565. 14 (14). Хуберт Хуркач (Польша) — 2435. 15 (16). Борна Чорич (Хорватия) — 2430. 16 (17). Томми Пол (США) — 2205. 17 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 2095. 18 (19). Алекс де Минор (Австралия) — 1905. 19 (21). Пабло Кареньо Буста (Испания) — 1730. 20 (23). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1655… 48 (62). Аслан Карацев — 878... 92 (87). Александр Шевченко — 647… 99 (99). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 611.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8940 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8012. 3 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090. 4 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5025. 5 (3). Джессика Пегула (США) — 4905. 6 (7). Унс Джабир (Тунис) — 3961. 7 (6). Кори Гауфф (США) — 3435. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3272. 9 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3102. 10 (14). Беатрис Аддад Майя (Бразилия) — 2910. 11 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2735. 12 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2680. 13 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2630. 14 (11) Вероника Кудерметова — 2520. 15 (15). Людмила Самсонова (обе — Россия) — 2296. 16 (43). Каролина Мухова (Чехия) — 2295. 17 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2130. 18 (16). Каролина Плишкова (Чехия) — 2100. 19 (18). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1967. 20 (22). Донна Векич (Хорватия) — 1773… 22 (25). Анастасия Потапова — 1765… 26 (23). Екатерина Александрова — 1535… 44 (41). Варвара Грачева — 1087… 46 (56). Анна Блинкова — 1083… 55 (55). Анна Калинская — 975. 65 (82). Камилла Рахимова — 870... 80 (134). Элина Аванесян — 777... 97 (108). Диана Шнайдер (Россия) — 684... 101 (143). Мирра Андреева (все — Россия) — 651.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.