Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Дроновка

Село Дроновка Грайворонского городского округа попало под минометный обстрел ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

«Есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах. Оперативные службы находятся на месте»,— написал господин Гладков в Telegram.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Ранее сегодня, 12 июня, под обстрел попала окраина села Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер