Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле сельхозпредприятия со стороны Украины

Под обстрел со стороны Украины попала окраина села Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, повреждения получило здание на территории сельхозпредприятия.

«Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия»,— написал губернатор в Telegram.

По информации господина Гладкова, за вчерашний день, 11 июня, по региону было выпущено 33 боеприпаса. В Борисовском районе из миномета обстрелян хутор Лозовая Рудка, взрывные устройства дважды сбрасывались с дронов. В Грайворонском городском округе территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета. Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка Шебекинского округа, четыре взрывных устройства сбросили с беспилотников. Пострадавших и разрушений во всех случаях нет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».