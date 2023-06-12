Посол Японии назвал несправедливыми заявления МИД России из-за решения Токио передать Украине военную технику

Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, вызванный 9 июня в МИД РФ из-за решения Токио о начале поставок военной техники Украине, назвал позицию России по этому вопросу «несправедливой и неприемлемой». Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Хирокадзу Мацуно, слова которого приводит ТАСС, в ходе пресс-конференции отметил, что японский посол счел «претензию России, касающуюся перекладывания ответственности на Японию, крайне несправедливой и абсолютно неприемлемой». По словам генсека кабинета министров Японии, Токио продолжит оказывать поддержку Украине и вводить в отношении России санкции.

В конце мая премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна направит Украине 100 военных автомобилей и 30 тыс. пайков продовольствия. Также он пообещал, что Токио будет продолжать осуществлять помощь Киеву на $7,6 млрд.

9 июня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко вызвал японского посла в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство указало, что поставки военной технике Украине приведут к эскалации боевых действий, а также «загонят в тупик» отношения с Россией.