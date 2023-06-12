В десятку лучших теннисистов мира впервые вошли трое россиян

Впервые в истории в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) находятся сразу три российских теннисиста. Даниил Медведев опустился со второй на третью строчку, Андрей Рублев сохранил седьмую позицию, Карен Хачанов поднялся с 11 на 10 место. Обновленный рейтинг опубликован на сайте ATP.

В первую сотню рейтинга лучших теннисистов входят также Аслан Карацев (48), Александр Шевченко (92) и Роман Сафиуллин (99). Все россияне в рейтинге ATP отображаются без флага — они участвуют в турнирах в нейтральном статусе из-за событий на Украине.

Лидеры рейтинга ATP:

Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Хольгер Руне (Дания), Андрей Рублев (Россия), Тейлор Фриц (США), Янник Синнер (Италия), Карен Хачанов (Россия).

Новак Джакович поднялся с третьего на первую строчку и обновил собственный рекорд по числу недель в качестве первой ракетки мира (388). Карлос Алькарас и Даниил Медведев опустились на одну строчку в рейтинге, Карен Хачанов поднялся на одну строчку. Другие теннисисты в первой десятке сохранили позиции.

Об успехах россиян — в материале «Ъ» «Десятка без полуфинала».

Леонид Уварчев