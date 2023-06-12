В десятку лучших теннисистов мира впервые вошли трое россиян

Впервые в истории в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) находятся сразу три российских теннисиста. Даниил Медведев опустился со второй на третью строчку, Андрей Рублев сохранил седьмую позицию, Карен Хачанов поднялся с 11 на 10 место. Обновленный рейтинг опубликован на сайте ATP.
В первую сотню рейтинга лучших теннисистов входят также Аслан Карацев (48), Александр Шевченко (92) и Роман Сафиуллин (99). Все россияне в рейтинге ATP отображаются без флага — они участвуют в турнирах в нейтральном статусе из-за событий на Украине.
Лидеры рейтинга ATP:
- Новак Джокович (Сербия),
- Карлос Алькарас (Испания),
- Даниил Медведев (Россия),
- Каспер Рууд (Норвегия),
- Стефанос Циципас (Греция),
- Хольгер Руне (Дания),
- Андрей Рублев (Россия),
- Тейлор Фриц (США),
- Янник Синнер (Италия),
- Карен Хачанов (Россия).
Новак Джакович поднялся с третьего на первую строчку и обновил собственный рекорд по числу недель в качестве первой ракетки мира (388). Карлос Алькарас и Даниил Медведев опустились на одну строчку в рейтинге, Карен Хачанов поднялся на одну строчку. Другие теннисисты в первой десятке сохранили позиции.
Об успехах россиян — в материале «Ъ» «Десятка без полуфинала».