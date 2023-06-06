Десятка без полуфинала

Российские игроки завершили выступления на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде. На стадии 1/4 финала Анастасия Павлюченкова в двух партиях проиграла чешке Каролине Муховой, а Карен Хачанов в четырех сетах уступил 22-кратному победителю турниров Большого шлема сербу Новаку Джоковичу. Тем не менее по итогам парижского мейджора Хачанов спустя три с половиной года вернется в первую десятку мирового рейтинга, где 12 июня впервые в истории окажутся три россиянина. Из ложи прессы корта Филиппа Шатрие, главной арены Roland Garros, за матчами соотечественников наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря выходу в четвертьфинал Roland Garros в ближайший понедельник Карен Хачанов станет третьим россиянином в первой десятке рейтинга АТР

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Благодаря выходу в четвертьфинал Roland Garros в ближайший понедельник Карен Хачанов станет третьим россиянином в первой десятке рейтинга АТР

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Перелом подкрался незаметно. Взяв первый сет с помощью активной вариативной игры, заставляя Новака Джоковича оттягиваться за заднюю линию и не позволив ему за два часа игры заработать ни единого брейк-пойнта, Карен Хачанов на тай-брейке второй партии внезапно утратил контроль над ситуацией и проиграл семь очков подряд. А когда в начале третьего сета Джоковичу сразу удалось взять чужую подачу, стало ясно, что сенсации, видимо, не произойдет, и серб, как это уже случалось в его карьере десятки раз, преодолел тот критический рубеж, за которым открывается прямой путь к победе. И под мелодию русского романса «Дорогой длинною», которой душевно развлекали парижскую публику трубачи с трибуны около ложи прессы, Джокович лихо устремился по этому пути. В третьей партии он вздохнул полной грудью, сбросив с плеч груз ответственности, довел до 100% показатель очков, выигранных на второй подаче, который в первом сете у него составлял лишь 39%, привел в порядок игру на задней линии. «Я почувствовал момент»,— скажет великий теннисист в пресс-центре после окончания матча. И никого из журналистов это не удивило, поскольку едва ли кто-то в теннисе сейчас умеет выходить из подобных ситуаций лучше него.

Опытнейший хорватский специалист Ведран Мартич, в свое время работавший еще с чемпионом Wimbledon 2001 года Гораном Иванишевичем, который сейчас, в свою очередь, тренирует Джоковича, словами и жестами пытался воодушевить своего российского подопечного на подвиг. В восьмом гейме четвертого сета Хачанову после двойной ошибки серба удалось сделать свой последний брейк, сравняв счет. Однако неизбежность развязки в пользу Джоковича была предопределена. Мало того что серб уже давно владел психологическим преимуществом, так к россиянину на фоне парижских нагрузок вернулся дискомфорт в бедре, по причине которого он около месяца не выступал после Открытого чемпионата Австралии. В двух последних геймах Хачанов не взял ни одного очка, и через 3 часа 38 минут Джокович праздновал свой 45-й выход в полуфинал турнира Большого шлема (рекорд — 46 полуфиналов — пока принадлежит Роджеру Федереру). Незначительное преимущество Хачанова в скорости подачи, количестве точных обводящих ударов и смешей по итогам встречи не имело решающего значения. Ключевые статистические показатели, естественно, были в пользу Джоковича, который выиграл на 19 очков больше ударами навылет, допустив при этом меньшее количество невынужденных ошибок.

Но даже несмотря на все это, Карен Хачанов, по его словам, покидает Париж с высоко поднятой головой. Ведь кроме выхода в четвертьфинал ему удалось вернуться в первую десятку мирового рейтинга, где он в последний раз был уже очень давно, в октябре 2019 года. Более того, 12 июня станет историческим днем для российского тенниса. Впервые в истории в тoп-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) одновременно будут стоять три российских игрока. Но если Даниил Медведев де-факто уже обеспечил себе путевку на итоговый турнир в Турин, то для Андрея Рублева и Карена Хачанова решающая стадия спора за место в итоговой восьмерке впереди. По очкам, набранным в этом сезоне, Рублев идет седьмым, а Хачанов — девятым. Следующим важным этапом борьбы будет Wimbledon. На данный момент у некоторых российских теннисистов, в том числе Даниила Медведева, существуют проблемы с получением английских виз. Правда, у Рублева и Хачанова, по данным корреспондента “Ъ”, они имеются.

Проиграла во вторник и последняя представительница России в женской одиночной сетке Анастасия Павлюченкова, уступившая в двух партиях Каролине Муховой. Талантливая 26-летняя чешка, которой неоднократно приходилось бороться с травмами, впервые вышла в полуфинал мейджора, где теперь сыграет с белорусской Ариной Соболенко. Павлюченковой же, отыгравшей полторы недели подряд без болей в ее многострадальном колене, предстоит отдых после отличного Roland Garros, по итогам которого она с 333-го места в мировом рейтинге поднимется примерно на 220 позиций. После этого она продолжит борьбу за место в первой сотне, которое позволяет напрямую попасть в основную сетку US Open. По словам россиянки, у нее в запасе остаются еще три турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), на которые она может заявиться с помощью защищенного рейтинга.