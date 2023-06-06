Десятка без полуфинала

Российские игроки завершили выступления на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде. На стадии 1/4 финала Анастасия Павлюченкова в двух партиях проиграла чешке Каролине Муховой, а Карен Хачанов в четырех сетах уступил 22-кратному победителю турниров Большого шлема сербу Новаку Джоковичу. Тем не менее по итогам парижского мейджора Хачанов спустя три с половиной года вернется в первую десятку мирового рейтинга, где 12 июня впервые в истории окажутся три россиянина. Из ложи прессы корта Филиппа Шатрие, главной арены Roland Garros, за матчами соотечественников наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
Благодаря выходу в четвертьфинал Roland Garros в ближайший понедельник Карен Хачанов станет третьим россиянином в первой десятке рейтинга АТР
Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ
Перелом подкрался незаметно. Взяв первый сет с помощью активной вариативной игры, заставляя Новака Джоковича оттягиваться за заднюю линию и не позволив ему за два часа игры заработать ни единого брейк-пойнта, Карен Хачанов на тай-брейке второй партии внезапно утратил контроль над ситуацией и проиграл семь очков подряд. А когда в начале третьего сета Джоковичу сразу удалось взять чужую подачу, стало ясно, что сенсации, видимо, не произойдет, и серб, как это уже случалось в его карьере десятки раз, преодолел тот критический рубеж, за которым открывается прямой путь к победе. И под мелодию русского романса «Дорогой длинною», которой душевно развлекали парижскую публику трубачи с трибуны около ложи прессы, Джокович лихо устремился по этому пути. В третьей партии он вздохнул полной грудью, сбросив с плеч груз ответственности, довел до 100% показатель очков, выигранных на второй подаче, который в первом сете у него составлял лишь 39%, привел в порядок игру на задней линии. «Я почувствовал момент»,— скажет великий теннисист в пресс-центре после окончания матча. И никого из журналистов это не удивило, поскольку едва ли кто-то в теннисе сейчас умеет выходить из подобных ситуаций лучше него.
Опытнейший хорватский специалист Ведран Мартич, в свое время работавший еще с чемпионом Wimbledon 2001 года Гораном Иванишевичем, который сейчас, в свою очередь, тренирует Джоковича, словами и жестами пытался воодушевить своего российского подопечного на подвиг. В восьмом гейме четвертого сета Хачанову после двойной ошибки серба удалось сделать свой последний брейк, сравняв счет. Однако неизбежность развязки в пользу Джоковича была предопределена. Мало того что серб уже давно владел психологическим преимуществом, так к россиянину на фоне парижских нагрузок вернулся дискомфорт в бедре, по причине которого он около месяца не выступал после Открытого чемпионата Австралии. В двух последних геймах Хачанов не взял ни одного очка, и через 3 часа 38 минут Джокович праздновал свой 45-й выход в полуфинал турнира Большого шлема (рекорд — 46 полуфиналов — пока принадлежит Роджеру Федереру). Незначительное преимущество Хачанова в скорости подачи, количестве точных обводящих ударов и смешей по итогам встречи не имело решающего значения. Ключевые статистические показатели, естественно, были в пользу Джоковича, который выиграл на 19 очков больше ударами навылет, допустив при этом меньшее количество невынужденных ошибок.
Но даже несмотря на все это, Карен Хачанов, по его словам, покидает Париж с высоко поднятой головой. Ведь кроме выхода в четвертьфинал ему удалось вернуться в первую десятку мирового рейтинга, где он в последний раз был уже очень давно, в октябре 2019 года. Более того, 12 июня станет историческим днем для российского тенниса. Впервые в истории в тoп-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) одновременно будут стоять три российских игрока. Но если Даниил Медведев де-факто уже обеспечил себе путевку на итоговый турнир в Турин, то для Андрея Рублева и Карена Хачанова решающая стадия спора за место в итоговой восьмерке впереди. По очкам, набранным в этом сезоне, Рублев идет седьмым, а Хачанов — девятым. Следующим важным этапом борьбы будет Wimbledon. На данный момент у некоторых российских теннисистов, в том числе Даниила Медведева, существуют проблемы с получением английских виз. Правда, у Рублева и Хачанова, по данным корреспондента “Ъ”, они имеются.
Проиграла во вторник и последняя представительница России в женской одиночной сетке Анастасия Павлюченкова, уступившая в двух партиях Каролине Муховой. Талантливая 26-летняя чешка, которой неоднократно приходилось бороться с травмами, впервые вышла в полуфинал мейджора, где теперь сыграет с белорусской Ариной Соболенко. Павлюченковой же, отыгравшей полторы недели подряд без болей в ее многострадальном колене, предстоит отдых после отличного Roland Garros, по итогам которого она с 333-го места в мировом рейтинге поднимется примерно на 220 позиций. После этого она продолжит борьбу за место в первой сотне, которое позволяет напрямую попасть в основную сетку US Open. По словам россиянки, у нее в запасе остаются еще три турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), на которые она может заявиться с помощью защищенного рейтинга.
1/4 финала Roland Garros
Мужчины. Новак Джокович (Сербия, 3)—Карен Хачанов (Россия, 11) 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Матч Карлос Алькарас (Испания, 1)—Стефанос Циципас (Греция, 5) завершился после подписания номера в печать.
Сегодня в 1/4 финала встречаются: Александр Зверев (Германия, 22)—Томас Этчеверри (Аргентина), Хольгер Руне (Дания, 6)—Каспер Рууд (Норвегия, 4).
Женщины. Каролина Мухова (Чехия)—Анастасия Павлюченкова (Россия) 7:5, 6:2. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Элина Свитолина (Украина) 6:4, 6:4.
Сегодня в 1/4 финала встречаются: Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14)—Унс Джабир (Тунис, 7), Ига Швёнтек (Польша, 1)—Коко Гауфф (США, 6).