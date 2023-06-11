Суд арестовал на семь суток женщину, распылившую перцовый газ в Мариинке на «Лебедином озере»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест сроком на 7 суток женщине, которая использовала перцовый баллоничк во время конфликта со зрителями на спектакле «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Отмечается, что суд привлек к ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В пресс-релизе суда говорится, что Елена Богданчикова в ходе конфликта со зрителями, в частности, выражалась грубой нецензурной бранью в фойе, размахивала руками, оскорбительно приставала к гражданам, чем демонстративно нарушала порядок.

Защитник не оспаривал тот факт, что его подзащитная воспользовалась баллончиком, передает пресс-служба. При этом он утверждал, что данное правонарушение Елена Богданчикова совершила из-за «сильного душевного волнения», вызванного конфликтом со зрителями, отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба суда сообщила, что на заседании в качестве свидетеля была допрошена дочь Елены Богданчиковой, которая пришла на «Лебединое озеро» вместе с мамой. По ее словам, поскольку им было не очень хорошо видно происходящее на сцене с 17-го ряда, они смотрели балет через камеры мобильного телефона.

Свидетельница заявила, что сотрудница театра попросила мать с дочкой не снимать балет на видео, сидящий мужчина ударил госпожу Богданчикову в лицо, а находящаяся сзади женщина выхватила у нее телефон из рук, на что мать предупредила, что достанет баллончик, а затем распылила его в целях самообороны.

Елена Богданчикова применила перцовый баллончик в Мариинском театре вечером 10 июня. «Лебединое озеро» пришлось прервать, за медицинской помощью обратились три человека.

Эрдни Кагалтынов