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Коммерсантъ FM
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В Мариинке на «Лебедином озере» зрительница распылила перцовый газ

Во время конфликта между зрителями на спектакле «Лебединое озеро» в Мариинском театре женщина использовала перцовый баллончик. Конфликт возник из-за того, что у нее попытались отобрать мобильный телефон, через камеру которого она смотрела спектакль, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. «Лебединое озеро» пришлось прервать, за медицинской помощью обратились три человека, сообщили в Мариинке.

Затем спектакль продолжился, с распылившей перцовый газ женщиной разбираются полицейские. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, госпитализация никому не понадобилась.

«В театре проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание театра»,— сообщили также в театре.

Женщина и ее дочь в 16-м ряду смотрели «Лебединое озеро» через камеры мобильников, чтобы лучше видеть происходящее на сцене, сообщил источник в правоохранительных органах. Другие зрители попытались телефоны отобрать, в ответ на это женщина распылила газ. Вместе с ней в полицию для разбирательства доставлена дочь, рассказал источник.

Мария Федотова

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